Ministério da Justiça prorroga portaria que obriga água gratuita em shows

O Ministério da Justiça estendeu por mais 120 dias a portaria que obriga a distribuição gratuita de água em shows, festivais e eventos expostos ao calor.

A portaria foi prorrogada por mais quatro meses em meio à onda de calor que atinge o país. A medida visa a "proteção à saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos especialmente expostos ao calor, em períodos de alta temperatura."

Além da distribuição gratuita de água, o texto original prevê o acesso gratuito de garrafas de água de uso pessoal. Também fica estabelecido que o evento deve oferecer a estrutura necessária para o resgate de pessoas que tiverem algum problema de saúde e o posicionamento estratégico de pontos de venda de bebidas e alimentos.

A portaria foi publicada no dia seguinte à morte da jovem Ana Clara Benevides no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. O laudo apontou que Anateve uma "exaustão térmica com choque cardiovascular, comprometimento grave dos pulmões e morte súbita" por exposição ao calor. A sensação térmica chegava a 40 ºC na noite do evento.