Ônibus do sertanejo Thiago Carvalho tomba em rodovia de MG e deixa feridos

O ônibus do cantor sertanejo Thiago Carvalho, 32, saiu da pista e tombou na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG), na tarde desta quarta-feira (20).

O que aconteceu

Pelo menos três pessoas ficaram feridas no acidente e precisaram ser socorridas, segundo informações da Arteris, concessionária responsável pela rodovia. Duas dela sofreram ferimentos moderados e a outra teve escoriações leves — as três vítimas foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

No total, 18 pessoas estavam dentro do ônibus entre músicos e equipe técnica. Thiago Carvalho não estava no momento em que o veículo tombou — ele e a esposa haviam descido em São Paulo, onde moram.

Em nota, a equipe do sertanejo informou que a equipe se dirigia para Belo Horizonte no momento do acidente. Na noite de ontem (19), Carvalho havia se apresentado em Telêmaco Borba (PR).

Cantor tranquilizou os fãs. "Pessoal, passando para tranquilizar vocês. Todos estão bem. Obrigado Deus por tua fidelidade", postou Carvalho nos stories de seu perfil no Instagram.

Thiago Carvalho faz sucesso entre o público sertanejo. O artista já teve parceria com Eduardo Costa e lançou canções com participação de famosos como Simone Mendes e Hugo e Guilherme.