Elenco e criadores de GoT se reúnem em aposta da Netflix para virar hit

Estreia amanhã na Netflix "O Problema dos 3 Corpos", série de ficção científica de David Benioff, D.B. Weiss (ambos famosos por "Game of Thrones") e Alexander Woo ("True Blood").

Além dos criadores, a série também conta com atores de "GoT". Liam Cunningham, John Bradley e Jonathan Pryce — que no épico da HBO interpretaram, respectivamente, Sor Davos, Samwell Tarly e o Alto Pardal — são parte do elenco de "O Problema dos 3 Corpos". E também tem um integrante do MCU: Benedict Wong, de "Doutor Estranho".

Nos bastidores, a equipe também é de peso. A obra, adaptada de uma série de livros de Cixin Liu, tem produção executiva de nomes como Brad Pitt, Rosamund Pike, Rian Johnson e Bernadette Caulfield — que, além de "Game of Thrones", também produziu "Arquivo X".

Liam Cunningham e Benedict Wong em 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Liam Cunningham diz que nem precisou pensar antes de embarcar no projeto. "Eu estava conversando com outras pessoas sobre outro projeto bem grande, quando [D.B. Weiss e David Benioff] me ligaram e disseram: 'Você não vai fazer isso, você vem com a gente'. Eu aceitei, desliguei o telefone e só depois me perguntei: do que será que eles estão falando?", conta em entrevista a Splash.

Esse é o tamanho da fé que tenho neles e em suas habilidades criativas. Alexander [Woo] também tem uma bela reputação, então foi uma mistura interessante. Quando comecei a pesquisar e ler o roteiro, imediatamente me apaixonei pela história. Foi uma escolha muito fácil, fico feliz de ter topado. Liam Cunningham

A série se passa em diversos núcleos diferentes, que borram as fronteiras entre ficção e realidade. Na história, cinco amigos que cursaram Física juntos na faculdade se assustam com experimentos que contradizem todas as leis da ciência. As respostas para o mistério atravessam continentes e décadas, e podem definir o futuro da humanidade.

Jess Hong nos bastidores de 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Se você se perdeu na premissa, saiba que não está sozinho. "Meu primeiro teste foi com uma cena de uma linda conversa cheia de nuances entre dois personagens, e logo em seguida uma cena maluca no mundo do Jogo. Fiquei pensando: 'Isso é da mesma série?'", ri Jess Hong, que interpreta a física Jin Cheng.

Benedict Wong ficou admirado com a parte científica da história. "Tem um aspecto de ciência, de trabalhar dentro dos fatos. Eu diria que é mais 'science faction' [mistura de ficção e não-ficção científica]. Também tem essas histórias humanas nas quais você pode se imaginar, estou muito feliz por fazer parte disso", diz o ator, que também afirma já ter lido dois dos livros que originaram a série.

Zine Tseng interpreta a versão jovem de Ye Wenjie em 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

As atrizes Zine Tseng e Rosalind Chao tiveram um desafio especial. As duas interpretam a mesma personagem em épocas diferentes. "Conheci a Rose no meu último dia de filmagens, o primeiro dia dela. Ela veio até mim, me abraçou e disse a coisa mais doce: 'Zine, eu vi o que você fez. Sinto que te conheço desde sempre, porque você é igual à minha mãe quando ela era jovem. Vou carregar esse legado que você criou'", relembra Zine na conversa com Splash.