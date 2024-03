No 'Mais Você', Raquele se emociona ao contar sobre sua trajetória antes do BBB

A 13ª eliminada do BBB 24, Raquele, de 23 anos, compareceu ao Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, nesta quarta-feira, 20. Lá, ela reagiu a discussões entre os brothers, além de contar sobre sua trajetória de vida antes do programa. Ela também falou sobre os embates com o quarto Fadas e com Marcus Vinicius. "Não posso desistir", contou ela durante o vídeo mostrado sobre seu trabalho na colheita de café. Hoje, a eliminada trabalha como doceira.

Depois de criar polêmica durante a dinâmica do Sincerão dizendo que sabia que Alane e Beatriz falavam mal de Isabelle, Raquele confessou que tinha seu posicionamento firme dentro da casa. "Queria mostrar quem eu era de verdade. Fui eu do início ao fim", disse. Ela elogiou também a personalidade de Isabelle, ao reagir a conversas com Davi em que foi citada.

Ao ser perguntada por Ana Maria se ela se arrepende de ter tirado a imunidade de Beatriz, Raquele afirmou que não: "era o que eu pensava. Lá dentro, eu jogava com a minha cabeça. Comprei o poder, usei, e deu no que deu".

Sobre uma discussão que teve com Marcus Vinicius no início do programa, Raquele alfinetou o brother: "ele tinha direito de pensar o que quisesse de mim [...] mas se eu não sou protagonista, ele também não foi".

A eliminada classificou Davi, durante uma dinâmica, como "sem amor", dizendo que o brother tem comportamentos que a incomodam. Ela também falou de sua amizade com Lucas Henrique. "O Lucas é uma pessoa que eu venho gostando desde o início [...] Foi muito bom estar ali perto [dele], me deu muita força em muitas situações", disse.

Pitel foi alvo de elogios de Raquele, que se aproximou dela no meio do jogo, "passei a ver esse lado dela". Ela terminou falando que Alane a incomodava, "tudo que ela fazia era pequeno, mas quando alguém fazia com ela era algo gigante na casa".

Depois de tocar violão e cantar um pouco durante o programa, ela foi perguntada se seguiria a carreira com a voz. "Se tivesse uma oportunidade, gostaria". Entretanto, Raquele ressaltou que precisa estudar mais sobre o assunto.

Ao final do programa, Raquele se emocionou ao lembrar do passado, quando colhia café para poder tirar a carteira de motorista, antes de trabalhar como confeiteira. Em um vídeo em que mostra a rotina de trabalho, Raquele disse: "não posso desistir, tenho que tirar minha carteira". Ela tinha entre 19 e 20 anos. Ana Maria Braga a elogiou, dizendo que "é um caminhar bonito".