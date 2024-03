Mulher evitou suicídio de assassino dias antes de ser morta, diz polícia

O homem que matou a ex-companheira a facadas na frente dos filhos em Toledo (PR) tinha tentado se suicidar e foi salvo por ela dias antes de cometer o crime.

O que aconteceu

Gilvan Francisco Rech, 36, tentou tirar a própria vida no início de março, mas ex-esposa impediu. Conforme registro no boletim de ocorrência, eles tiveram uma discussão após Gabrielle ter dito que dormiria na casa da mãe dela e, por isso, tentou se suicidar e foi impedido pela ex. Cena foi presenciada pelo filho mais velho.

Gabrielle de Lima Rodrigues pediu uma medida protetiva contra o ex após episódio. O pedido à polícia foi feito após uma discussão em que ele pegou o celular e uma faca que estava na cozinha, dizendo para ela "vamos resolver isso", informou a Polícia Civil. Eles estavam em processo de separação, segundo o sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. Suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, após matar Gabrieele, ele tentou cometer suicídio novamente, mas foi detido. Outra medida protetiva foi expedida e retirada em 2019. "Em 2019, tem um boletim de ocorrência dela contra ele com expedição de medida protetiva. Logo após, ela pediu a retirada de medida protetiva porque estava convivendo de forma amistosa com ele", segundo explicou o delegado Alexandre Macorin à Universa.

O crime

Além de Gabriella, o pai dela, Vicente José Rodrigues, também foi morto ao tentar defender a filha. Um vizinho contou à PM que presenciou o crime e conseguiu resgatar as crianças, de 3 e 11 anos, e as levou para sua casa. Em seguida, acionou o Samu e a polícia. Ele relatou que entrou na casa após ouvir pedidos de socorro dos filhos.

Vizinho disse que o suspeito havia saído pelos fundos da casa. O homem foi encontrado pela polícia com uma faca cravada no peito, mas ao perceber a presença dos agentes, jogou o objeto no chão. Ele foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus sob escolta policial.

Vítimas morreram no local. Os policiais constataram pela janela da sala dois corpos no chão, com sangue espalhado por todo local, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

O Conselho Tutelar também foi acionado para atendimento as crianças. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e ouvirá testemunhas, como familiares e vizinhos.

O UOL não localizou a defesa de Gilvan Francisco Rech. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Para receber atendimento ou fazer denúncias pelo WhatsApp, é possível enviar mensagem para o número (61) 99611-0100; ou pelo Telegram, basta digitar "Direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo. Após uma mensagem automática inicial, o atendimento será feito pela equipe do Disque 100 ou do Ligue 180.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.