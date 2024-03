'Meu noivo quis casar durante meu tratamento contra câncer raro no nariz'

A empresária Juliana Vilela, 30, achou que tinha uma espinha no nariz que nunca sarava. Incomodada, ela procurou uma dermatologista para resolver o problema. Contudo, começava naquele momento uma jornada intensa até o diagnóstico.

Ela tem um câncer raro chamado sarcoma e foram necessárias três biópsias para fechar seu diagnóstico. Em meio ao tratamento, e a diversas cirurgias no rosto, ela achou que o noivo iria desistir do relacionamento. Mas Caio Vasconcelos, 30, a surpreendeu: propôs que eles se casassem ainda mais cedo. A Universa, ela conta sua história:

"Em abril de 2023, apareceu um sinal no meu nariz que parecia uma espinha interna. Estava alto e bem feio, então procurei uma dermatologista na minha cidade, São Luís, no Maranhão. A médica colheu material para uma biópsia e o resultado foi que não era nada maligno, mas não especificava o tipo da doença.

Ela fez a cauterização e a região não cicatrizava. Comecei a achar muito estranho e procurei um outro dermatologista. O sinal no meu nariz também começou a aumentar. Foi aí que comecei uma novela: consultei mais de 10 médicos e ninguém conseguia resolver.

Tenho uma loja de roupas e faço vídeos para as clientes com os looks novos, faço vídeos, e não conseguia mais. Me sentia feia, mal tinha coragem de sair de casa. Para tudo precisava usar muita maquiagem para disfarçar a mancha no meu rosto.

Vou muito para São Paulo por conta do meu trabalho, então conversei com a minha mãe e decidi marcar uma consulta lá. Antes de irmos, minha mãe encontrou com uma amiga no mercado que contou que estava fazendo um tratamento no Hospital A.C. Camargo. Desconfiando do que eu tinha, ela pediu os contatos do local e marcou uma consulta sem me dizer.

Novo diagnóstico

No A.C. Carmargo, os médicos viram o sinal no meu nariz e disseram que tinha um aspecto de carcinoma, o tipo mais comum de câncer de pele. Seria necessário fazer mais uma biópsia. Eu não queria, já estava bem feio meio rosto e tinha feito uma biópsia há pouco tempo. Mas eles me explicaram que precisavam de uma feita pelos especialistas do local.

Juliana precisou passar pela retirada completa do nariz para tratar o câncer Imagem: Acervo pessoal

O resultado foi inconclusivo para sarcoma, que é um câncer mais raro e maligno de pele. Mas o patologista pediu para que eu passasse por um procedimento de remoção de toda a lesão para ter certeza do que estava acontecendo ali.

Fiquei triste, mas naquele momento não tinha dimensão da doença. Me sentia bem. Fiz o procedimento e voltei para a minha vida normal.

O segundo resultado da biópsia foi um choque: era, de fato, um sarcoma. O médico me explicou que eu precisaria remover toda a lesão. Minha opção agora era remover todo o nariz e usar pele da testa para fazer um enxerto e reconstruí-lo.

Fiquei arrasada e minha autoestima foi lá no chão. Era um sentimento meio doido: em vez de me preocupar com o câncer, me preocupei com a minha aparência. Daí comecei a me sentir mal por estar pensando na estética.

Para fazer o tratamento precisei me mudar para São Paulo. Sou empreendedora e não conseguia trabalhar à distância na minha loja. Estávamos no final do ano, a melhor época de vendas e estava preocupada em conseguir pagar as contas. Chorava todos os dias.

Comecei a fazer vídeos como estava mesmo. E algumas blogueiras de São Luís e minhas amigas me ajudaram muito fazendo as publicações. As funcionárias da minha loja me deram muita força também. Não baixei a cabeça e nem me entreguei pra doença.

Amor deu forças

Caio decidiu marcar o casamento com Juliana durante o tratamento contra o câncer Imagem: Acervo pessoal

Descobri que tinha um câncer no final de novembro. Caio, meu noivo, estava em São Luís enquanto eu estava em São Paulo fazendo tratamento. Em dezembro, quando ia passar pelo maior procedimento cirúrgico, que era a remoção do meu nariz, ele pediu licença do trabalho para ficar comigo.

Depois do procedimento, que foi bem dolorido na recuperação, chorava muito, não conseguia me reconhecer, estava insegura e com medo. Caio tinha acabado de me pedir em casamento —o pedido foi feito no final de setembro, quando ainda achávamos que só tinha uma cicatriz.

Estava com a autoestima destruída. Disse para ele que, se não quisesse mais casar comigo, ia entender. Que ele podia voltar para São Luís. Acho que nessa hora deu um estalo na cabeça dele. Ele me disse que não queria casar comigo pela minha aparência, mas pela pessoa que eu sou.

Um dia ele falou: 'Você quer casar comigo? Vamos agora'. Eu nem tinha entendido naquele momento. Fomos até o cartório, vestidos de camiseta do Palmeiras, com a intenção de casar naquele dia. Mas descobrirmos que, primeiro, precisaríamos alinhar algumas burocracias.

Pedimos ajuda das nossas famílias e amigos para resolvermos a questão da documentação bem rapidinho. No dia 6 de janeiro de 2024, 10 dias depois da minha cirurgia, ainda inchada e com curativos, nos casamos. Para disfarçar a cicatriz que eu estava na testa, coloquei uma franja falsa.

Me senti muito acolhida. Tive ainda mais certeza que o Caio era a pessoa que tem que estar comigo para sempre. O nosso 'na saúde e na doença' chegou mais cedo, como costumo dizer para ele. Estamos juntos há três anos.

Depois que tudo passar, queremos fazer um casamento tradicional. Mas quero estar bem comigo mesma, principalmente na questão estética, para me ver bonita nas fotos.

Logo depois do nosso casamento, Caio precisou voltar para São Luís. Fiquei mais uns 20 dias sem ele e foi horrível. Mas estava com receio de voltar e ter que responder um monte de perguntas sobre a doença.

Enquanto ainda estava em São Paulo, Caio achou um apartamento para alugarmos na nossa cidade. Ele me mandou algumas fotos, mas quando cheguei, ainda não tínhamos nada. Me mudei com ele e estamos organizando tudo aos poucos.

Foi bom voltar para a minha rotina, mas ainda tenho outras cirurgias que preciso fazer, que é a colocação da cartilagem para dar estrutura para o meu nariz. A retirada será feita da minha costela. E, claro, preciso fazer exames de rotina de três em três meses."

Saiba mais sobre o sarcoma

O oncologista João Duprat, líder do centro de referência em tumores cutâneos do hospital A.C. Camargo, diz que o sarcoma é um câncer raro e que, quando uma cauterização não funciona, é importante fazer uma avaliação com um especialista.

"Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem cerca de 20 milhões de habitantes e registra, no máximo, 2.000 casos de sarcoma ao ano. E é ainda mais difícil de ser encontrado em uma pessoa jovem", explica.

Segundo Olavo Feher, chefe do grupo de diversos da oncologia clínica do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), o principal tratamento para esse tipo de câncer é a cirurgia.

"Muitas vezes usamos radioterapia e quimioterapia, mas vai depender do tipo de sarcoma, se eles são agressivos e se vão responder bem a esse tratamento. Algumas vezes, eles são feitos antes da cirurgia, para diminuir o tumor", explica.

Feher avisa que é preciso ter atenção em crescimentos anormais no corpo. "Que podem acontecer em qualquer lugar, mas normalmente é no tronco, abdome e membros. Esse crescimento é devagar, por isso o paciente pode demorar para perceber", diz. Mas é importante que um profissional da saúde seja procurado o mais rápido possível.