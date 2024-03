'É como se ele tivesse inveja" dispara Pitel sobre Bin

No banheiro do BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel comentaram sobre o papo de jogo que tiveram com Bin mais cedo. A alagoana disse que Bin deseja ter um grupo unido no jogo, assim como o do Quarto Fada.

O que aconteceu

A dupla comentou sobre o desejo de Bin de ter um grupo mais unido e sólido no jogo do BBB 24 (Globo).

"É nítido que ele sempre quis um grupo", Fernanda observou.

"Meio que parece que ele tem inveja", disparou Pitel.

A confeiteira concordou e a alagoana continuou: "É como se ele tivesse inveja do que o outro grupo tem e ali a base é antiga".

"Mas eu entendo completamente, ele queria um grupo forte, um grupo unido. Ele queria que todo mundo se respeitasse, se gostasse. Só que a gente fez uma junção dos perdidos", disse Fernanda.

"A única coisa que nos une é o ranço pelos outros, que é a mesma pessoa", continuou a confeiteira.

"O inimigo do meu inimigo é meu amigo", pontuou Pitel.

