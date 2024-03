Marlene mata charada e encontra cativeiro de Jonas em 'Elas por Elas'

No capítulo de quinta (21), da novela "Elas por Elas" (Globo), Marlene (Maria Ceiça) encontra o cativeiro de Jonas (Mateus Solano).

Desconfiada com o sumiço do amado de Adrianda (Thalita Carauta), a mulher mexe no tablet do pai de Giovanni (Filipe Bragança) e consegue encontrar sua localização em tempo real. Com isso, ela vai até a casa da serra de Helena (Isabel Teixeira), local onde Jonas está sendo mantido como refém pela ex-mulher.

Marlene chega no lugar e fica sozinha, já que o motorista não aceita esperá-la. "Chegamos. O senhor poderia esperar um pouco? Eu não sei se meu amigo está em casa", pergunta ela. "Não posso, dona, tenho que voltar", responde o taxista, deixando-a abandonada no local.

A tia de Adriana decide invadir a casa. "Será que eu entro? Vim até aqui, vou entrar...", diz.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.