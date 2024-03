Leandrinho rebate denúncia de Samara Felippo e fala em 'fatos mentirosos'

Leandrinho usou as redes sociais para publicar, nesta quarta (20), uma resposta às denúncias feitas pela ex-esposa, Samara Felippo. A nota é assinada pelo ex-jogador de basquete e pelo advogado Marco Aurelio Alves Pinto.

Nunca gostei de polêmicas e de ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felippo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas.

Leandrinho, na legenda da publicação

O que aconteceu

O ex-jogador confirmou haver um processo judicial, mas diz que tramita em segredo de Justiça. "Por esta razão, fico impedido de expor todos os detalhes."

Leandrinho diz ter gastado mais dinheiro que Felippo. "Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores".

Quanto ao fato do imóvel estar no nome do irmão de Leandrinho, o ex-jogador diz que Felippo estava ciente. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes".

Ao final da nota, Leandrinho diz que tentou acordos para encerrar o processo. No entanto, ele alega que a atriz não aceitou os valores oferecidos.

Pouco tempo depois da publicação do ex-jogador, Samara Felippo publicou em seus stories, no Instagram, um texto sobre reputação masculina e o silêncio compulsório destinado às mulheres. "A mulher está condenada ao SILÊNCIO COMPULSÓRIO. Se tentar arrancar a medalha de honra ao mérito da parede, será barrada pela horda de protetores. Ela sabe que esse prêmio não foi recebido com legitimidade, houve fraude. ELA SABE", diz a publicação.

Entenda o caso

Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça (19) para denunciar o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. A atriz quer reaver o dinheiro da venda de um imóvel adquirido pelos dois há dez anos, quando eles ainda eram casados.

Ela conta que comprou, em 2008, um imóvel em um bairro de luxo na zona oeste do Rio, em conjunto com o então marido. Para a compra, ela usou de entrada o dinheiro oriundo da venda de um apartamento que estava em seu nome.

Felippo diz que Leandrinho não precisava do dinheiro da atriz para conseguir concluir a compra, mas ele "aceitou mesmo assim". "Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais."

Anos depois, Samara Felippo descobriu que o imóvel estava registrado no nome do irmão do jogador e, por isso, não teve direito na separação, que aconteceu em 2013. "Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada."

Na legenda do vídeo, Felippo diz não saber se é uma questão de "violência patrimonial ou não", mas conta que se cansou de esperar a decisão da Justiça. "Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!".