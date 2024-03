João Pedro declara guerra contra José Inocêncio em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) declara guerra contra José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Depois de ser acusado de roubo e expulso de casa, o filho de Maria Santa (Duda Santos) reúne seus funcionários e faz um comunicado: "Painho mais eu tâmo seguindo cada um pro seu lado. De hoje em diante aqui, na fazenda Juparayby, nós não temos mais nada a vê com os negócio lá da fazenda Jequitibá Rei".

João Pedro garante que cada um dos empregados terá uma parte no lucro de suas terras. "Painho e nem coronel nenhum vai te forçar pra impedir a gente de fazer as coisa como se deve", diz ele.

Os funcionários se mostram preocupados com a disputa entre pai e filho. "E se isso aqui virar uma guerra?", pergunta um dos trabalhadores. "Aí vocês vão ter que escolher de que lado é que vão querer lutar: do nosso ou do dele", responde o jovem.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.