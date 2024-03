Giovanna: 'Eu vi a cara que o Tadeu fez quando falei que ia mandar a Bia'

Em um papo na cozinha do BBB 24 (Globo), Giovanna comentou a formação do 13º Paredão do programa, onde indicou Beatriz para a berlinda.

O que aconteceu

A nutricionista citou o apresentador Tadeu Schmidt. "Eu vi a cara que o Tadeu fez quando falei que ia mandar a Bia. Na hora ele travou os dentes."

Lucas comentou. "Mas ele já sabia."

Leidy citou a chance de 3 participantes do Fadas estarem no Paredão. "Ele sabe a probabilidade de cair os 3 no Paredão."

Giovanna desabafou. "Não vou deixar de fazer as coisas porque ela é a favorita. Vou mandar e é isso aí. De jeito nenhum. Se não for assim, ninguém manda. Ficar com medo de fazer as coisas?"

