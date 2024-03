'Excelente ator'; público elogia Juan Paiva em cena decisiva de 'Renascer'

No capítulo de quarta (20), da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) foi expulso de casa pelo pai. Com esse momento decisivo na trama, o remake ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com a briga entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e o filho, o nome da novela e dos dois personagens ficou no topo dos assuntos mais falados no X (antigo Twitter). "Como não amar o João Pedro? Juan Paiva tá tão bom, da vontade de guardar num potinho e proteger", escreveu um telespectador.

Os fãs da novela se mostraram, em sua maioria, do lado de João Pedro. "O Brasil todo está do lado do João Pedro", escreveu um usuário da rede social. "José Inocêncio é um dos personagens mais desprezíveis que já tive o desprazer de conhecer, opinou um segundo.

O ator Juan Paiva foi muito elogiado. "Impecável! Já podem separar todos os prêmios para o Juan Paiva", disse um telespectador. "Que excelente ator é o Juan Paiva. Ele merece tudo o que vem conquistando", elogiou outro.

"Se tivesse me dado o dinheiro que deu pra eles essa vida inteira, eu teria pra comprar até essa fazenda." (João)

"E como nao dei voce tirou." (Zé Inocêncio)



Que excelente ator é o Juan Paiva. Ele merece tudo o que vem conquistando. #Renascer pic.twitter.com/LbS4NICvue -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 21, 2024

O Zé Inocêncio sendo o PIOR pai do mundo, culpando o João Pedro de novo. #Renascer pic.twitter.com/JjwVodCkk1 -- flagui (@flaguireason) March 21, 2024

QUE ATUAÇÃO DE JUAN PAIVA, PODEM DAR TODOS OS PREMIOS PRA ELE #renascer pic.twitter.com/nUWktBuIeK -- Letícia ? (@endistann) March 21, 2024

eu odeio esse zé inocêncio essa praga desse homem só era gente na época da santinha mesmo #renascer pic.twitter.com/izzLHKDXAO -- kami (@thislle) March 21, 2024

"esse infeliz do joão pedro me roubou maria santa e pode roubar minha mulher" MANO QUEM ROUBOU MARIANA DELE FOI VOCÊ SEU TALARICO SAFADO #renascer pic.twitter.com/L8Dau53sd5 -- alice (@alicxss) March 21, 2024

Impecável! Já podem separar todos os prêmios para o Juan Paiva ? ARTISTA #Renascer pic.twitter.com/694njEa6Bc -- Helmer Massau (@helmermassau) March 21, 2024

josé inocêncio é um dos personagens mais desprezíveis que já tive o desprazer de conhecer #Renascer pic.twitter.com/t0C95N78hx -- joão deivison ?? (@joaodeivison) March 21, 2024

não sofra desse jeito joão pedro assim eu sofro junto #Renascer pic.twitter.com/HXvdeAf3bO -- maria. (@cinemoonchild) March 21, 2024

Ele só queria um abraço



Ai nossa tadinho. To triste demais #Renascer pic.twitter.com/zPIJjgJpdJ -- BBBabi (@babi) March 21, 2024

O BRASIL TODO ESTÁ DO LADO DE JOÃO PEDRO #RENASCER pic.twitter.com/mW7TLAW61O -- jão (@televijao) March 21, 2024