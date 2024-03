'Encontrei meu Brad Pitt, mas morava longe e fali de tanto pagar passagem'

No "TaTIRANDO" desta quarta-feira (20), a escritora e apresentadora Tati Bernardi reage a um post de uma mulher que conta ter levado um fora depois de viajar 300 km pra ver um cara.

"Dei um match com um cara em outubro, até que em dezembro, após conversar bastante, e ele falar de mim até pra mãe, eu peguei 300km de estrada e fui visitar. Nisso, ontem ele me contou que nunca cogitou um relacionamento à distância e que ele achou que tinha me avisado, mas esqueceu", diz o post.

Tati revela que também passou por uma situação parecida. "Isso me faz lembrar de uma história, de quando eu tinha 30 anos, da primeira vez que eu peguei um leitor", ela diz.

Ela conta que chegou a ficar cerca de oito meses em um relacionamento com um rapaz do Rio Grande do Sul, enquanto ela morava em São Paulo, e só depois ele disse que não queria nada sério.

Ele era muito parecido com o Brad Pitt e eu tinha uma coisa com o Brad Pitt. Falei: vou ter que dar um jeito nisso, pegar esse homem e essa beleza.

Tati Bernardi

Ela diz que se endividou durante meses pagando passagens para que ele fosse visitá-la em São Paulo. "Ele falava pra mim que era muito carente, e que se ficasse sem me ver ia acabar ficando com outra mulher, então eu ficava pagando passagem pra ele vir", conta.

Depois de já terem feito planos de morarem juntos e ter filhos, de ele ter conhecido toda a família dela, Tati decidiu que iria para o Rio Grande do Sul. Ela conta que a viagem foi ótima, conheceu todos os amigos dele e os pontos turísticos da cidade.

"Quando ele foi me levar na rodoviária, ele disse: 'não vai dar pra gente continuar isso aqui que a gente tá fazendo, porque eu não namoro à distância', e a gente já estava junto há uns oito meses", conta Tati.

Voltei a viagem inteira chorando. Um mês e meio depois ele se mudou para São Paulo, então era tudo mentira, ele só tinha deixado de gostar de mim.

Tati Bernardi

Toda quarta-feira, Tati Bernardi reage no "TaTIRANDO" a posts incômodos e engraçados nas redes sociais de Universa.