'Cuidado com o já ganhou'; o discurso de Tadeu para eliminar Raquele do BBB

Raquele foi a décima terceira eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 87,14% dos votos na disputa contra Alane (10,94%) e Beatriz (1,92%). Ao todo, o paredão recebeu 69.350.565 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que o apresentador falou no discurso

Tadeu Schmidt começou relembrando que está não é a primeira vez de Alane e Beatriz juntas no Paredão e reforçou que "juntas" é a palavra que define a dupla de Fadas.

Confira o discurso que eliminou Raquele na íntegra

Mais uma vez, Bia e Alane estão juntas na paridade. Juntas. Essa é a palavra para essas mulheres. Antes do BBB, poderiam até ter trabalhado juntas se o destino fosse um pouquinho mais generoso. Será que seriam amigas? Tão amigas quanto se tornaram aí dentro. Têm o mesmo sonho de ser atrizes e passam o dia juntas, ensaiando como enfrentar cada momento. Tão diferentes do estilo, tão parecidas na luta.

Para enfrentar as duas, Raquel, Rochelle, Rachel. No começo foi difícil acertarem o nome dessa moça. Essa moça que é sinônimo de cara boa. Se alguém olha para essa menina com esse rosto, esse sorriso, essa risada gostosa e não simpatiza. Tem alguma coisa errada com essa pessoa e aqui temos o enfrentamento de três vozes muito peculiares.

A Raquele tem um jeitinho de falar que é muito dela, né? Michel! Giovanna! É uma delícia, né? Fala cantando e quando de fato canta, aí vocês podem imaginar o prazer que acompanhar uma festa com o microfone da Raquele em destaque. Que vozerão que essa mulher tem!

Se bem que a extensão vocal que mais chama a atenção nessa casa é da Alane, que vai da vozinha doce de bonequinha, a voz de sepultura furiosa pra atacar ou defender, pra se fazer ouvir. E ela se faz ouvir. E tem a Bia, cuja voz precisa ser estudada. Porque ela já é roquinha, né? Na largada. Mas aí ela passa óbvio. Horas fazendo show de talentos, propaganda, com volume no último, uma empolgação total e quando termina a voz está igual.

É impressionante, é um fenômeno. Mas claro que no BBB, mais importante do que os superpoderes vocais de cada uma é o conteúdo propagado por essas vozes. Mais ainda, o que as pessoas estão ouvindo? O psicanalista francês Jacques Lacan dizia o seguinte, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Lembra que um dia desses eu falei das gavetas com rótulos? Quem está te assistindo te colocou numa gavetinha, te rotulou com alguma classificação, porque foi assim que a pessoa te escutou. E se não era essa a mensagem que você queria passar?

Se não é fácil garantir que a imagem chegue aos outros do jeito que você gostaria, o que se pode fazer? A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível. É botar em negrito o que você realmente quer dizer e isso requer esforço para passar mensagem de campeão do BBB 24 a vida não pode ser confortável aí dentro.

Você sabe como jogou, você sabe como respondeu quando foi chamada, mas quem é você para o público? Você aquela pessoa que já está satisfeita por ter entrado nessa casa? 'Valeu a experiência, valeu a visibilidade'. Ou você aquela pessoa que está com a faca nos dentes e vai fazer de tudo para chegar final? Quem é você? Você acha que já está tudo decidido?

É legal ser confiante, mas cuidado com o 'já ganhou'. Cuidado com 'já perdeu' também. Imagina chegar aqui fora e ver que você entendeu tudo errado e por isso, estragou as chances que tinha? Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória, até o apito final? Ou está satisfeito com o empate?

Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquele.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 3603 votos 7,02% Alane 4,19% Beatriz 27,98% Davi 30,97% Fernanda 0,31% Giovanna 5,02% Giovanna Pitel 2,78% Isabelle 0,58% Leidy Elin 0,19% Lucas Henrique 16,46% Matteus 4,50% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3603 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash