Dia do Pão Francês: qual estado brasileiro é campeão de consumo?

Quem resiste a um pãozinho francês quentinho? De acordo com uma pesquisa a que Nossa teve acesso, realizada pela VR e que será divulgada nesta quinta-feira (21), no Dia do Pão Francês, os paulistas — que têm verdadeira paixão por padarias — lideram o ranking de maiores consumidores de pães, com 38,51%.

O levantamento foi realizado por meio da análise de compras de milhares de notas fiscais enviadas através do programa de cashback, entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, e identificou que 67,5% dessas notas fiscais tinham compras de pão francês e 32,5% de outros pães (de forma e outros tipos especiais).

"Apesar de ser o pão mais consumido no país, o francês representa 28% do total da compra apresentada nas notas fiscais. Isso mostra que o trabalhador adquire alimentos variados diversificando compras", explica Cássio Carvalho, diretor-executivo da VR.

Pão com quê?

Queijo e mortadela estão entre os produtos adquiridos na mesma compra dos pães Imagem: Divulgação

A pesquisa revelou que o consumidor que compra o pão francês na padaria, na maioria das vezes, complementa a compra com outros tipos pães que podem ser de leite, integral, especiais (10.62%); ou outros alimentos, como queijos muçarela, prato e fresco (4.38%); leite (3.69%); sucos (3.15%); mortadela (3.05%); cafés expresso, cappuccino e com leite (2.86%); presunto (2.22%) e pães de queijo (1.72%).

Quem compra pão francês no supermercado, também costuma colocar no carrinho outros itens como refrigerantes (87%); leite (78%); café (13%); queijo (36%); presunto (26%); mortadela (26%); biscoito/bolacha (65%); pão de forma (20%) e pão de queijo (15%).

Consumo de pão pelo Brasil

São Paulo lidera, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul Imagem: Keiny Andrade/UOL

O alimento, que é um dos preferidos e tem lugar garantido na mesa dos brasileiros, também é conhecido como pão de sal, de trigo, de água, filão, careca, cacetinho, marraqueta, entre diversos outros nomes distribuídos pelas regiões do país. O estado que mais vende esse tipo de pão é São Paulo (38.51%), seguido do Paraná (15.33%), Rio Grande do Sul (9.77%) e Minas Gerais (8.87%).

A VR avaliou ainda o movimento de mais de 9 mil padarias, localizadas por todo o Brasil, e identificou que os horários que mais vendem pães são às 7 horas, meio-dia e às 18 horas, com gasto médio de R$ 44 por compra nesses estabelecimentos comerciais. Quando analisados por modelo de consumo, o gasto fica em torno de R$ 43, em compras presenciais, e R$ 58 na modalidade de delivery.