Claudia Raia sobre Jô Soares: 'Terminou comigo ainda gostando de mim'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (20), a atriz Claudia Raia abre o jogo sobre o namoro de três anos com Jô Soares, fala do relacionamento com o atual marido, Jarbas Homem de Mello, e revela que sofreu uma tentativa de abuso aos 13 anos.

A atriz, que foi namorada de Jô entre 1984 e 1986, conta que foi ele quem terminou o romance. "Tudo dele era incrível, o jeito que ele era. Quando eu me dei conta eu estava bem apaixonada. Durou quase três anos".

Ele terminou comigo ainda gostando de mim. Ele falou que eu gostava de outro tipo de homem, que em algum momento isso ia acontecer, que eu ia ser uma das maiores estrelas do país e ele não sabia se ia conseguir administrar isso.

Claudia Raia

Claudia também revela que a relação com Jarbas começou como uma amizade após o fim do seu casamento com Edson Celulari. "Ficamos amigos por um tempo. Eu estava no fim do meu casamento com o Edson, estava mais pra lá que pra cá, ele foi muito ombro pra eu chorar. [...] A gente ficou longe, de vez em quando se ligava, mensagem, ele ficou na dele. A gente começou a ensaiar e um dia eu olhei diferente, ele também".

A atriz ainda fala sobre uma tentativa de abuso que sofreu em Nova York, aos 13 anos, quando foi estudar balé. "Fiquei hospedada na casa de um coreógrafo de confiança da minha mãe, professor da academia dela. Depois de quase um mês e meio que eu estava lá, ele me atacou".

Ele tentou me agarrar e eu joguei uma coruja de cristal na cabeça dele. Ele caiu duro, sangrando, achei que eu tinha matado ele. Coloquei a roupa que eu vi na mala na frente, saí correndo.

Claudia Raia

