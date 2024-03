Dieguinho: Boninho faz público de palhaço ao prometer gringo e não cumprir

Boninho, 62, não cumpriu a promessa de colocar um falso participante do Big Brother argentino dentro do BBB 24 (Globo). O ator, que faria papel de estrangeiro, deveria ter entrado na casa às 15h desta quarta-feira (20), mas até agora não deu as caras por lá.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, se mostrou indignado com a 'inadimplência' do Big Boss. "Não tenho nada para poder comentar, a não ser que tivesse um nariz de palhação agora [para pôr] na cara - porque me sinto um palhaço! Nós, que trabalhamos com reality show, nos programamos [para assistir] e o cara não entra?"

Dieguinho defende que Boninho deve explicações ao público e aos profissionais que cobrem reality. "Cadê o argentino? Por que é que ele não entrou? Qual é a explicação? Onde está o Boninho? Por que ele não postou um vídeo até agora para explicar [o que houve] a todos nós?"

Kerline Cardoso opina que tudo não tenha passado de uma 'trollagem' de Boninho com os fãs do BBB. "O meu palpite é que ele não vai entrar. Pelo que entendi, foi uma brincadeirinha meio de mau gosto [de Boninho com o público], porque deixou todos nós esperando."

Mulher Melão alfineta fala de Fernanda sobre OnlyFans: 'Melhor nem tentar'

Renata Frisson, a Mulher Melão, irritou-se com as constantes declarações de Fernanda, do BBB 24 (Globo), de que "se nada certo, faz OnlyFans". Ela procurou o colunista Lucas Pasin para rebater a fala da sister sobre a plataforma, da qual Renata é um dos principais nomes no Brasil.

A modelo deu a entender que Fernanda sequer teria 'cacife' para tentar se destacar no OnlyFans. "Para tirar a roupa e vender a beleza do seu corpo, você precisa ter caráter e ser alguém que as pessoas admirem. Então, acho melhor ela nem tentar."

