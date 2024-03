Beatriz comenta punição no BBB 24: 'Os artistas devem odiar a gente'

Enquanto se arrumavam para a Festa da Líder de Giovanna no BBB 24 (Globo), Alane, Beatriz e Isabelle repercutiram a punição tomada após Beatriz derrubar Sabrina Sato durante a "invasão" dela à casa na quarta-feira (20).

O que aconteceu

Beatriz refletiu. "Tô achando que todo artista lá fora deve estar me odiando."

Alane comentou o que Sabrina pode ter sentido. "Ela pode não ter gostado, mas não ia expressar."

Beatriz, então, comentou como se comportará agora. "Eu não vou chegar perto, vou me controlar."

Alane discordou. "Eu não vou deixar de ficar feliz. Eu vou chegar perto e vou me controlar, prefiro chegar perto e me controlar do que não chegar perto."

No nível que tá chegando, devem odiar a gente lá fora. Devem ter medo. Beatriz

Alane reclamou. "Nunca vou me perdoar se eu machuquei a Sabrina Sato."

Mais cedo, ao abrirem as portas da casa do BBB após a "manutenção interna", os brothers se depararam com Sabrina Sato na sala. Beatriz foi a primeira a abraçá-la e Sabrina caiu no chão. Na sequência, Alane também 'pulou' na apresentadora.

As duas receberam uma bronca da produção e perderam estalecas.

