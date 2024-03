BBB: Gnomos se incomodam com fala de Sabrina Sato: 'Não vem com autoajuda'

Os brothers do Quarto Gnomo demonstraram incômodo com algumas falas de Sabrina Sato após a "invasão" da apresentadora no BBB 24 (Globo) hoje (20).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os brothers foram surpreendidos na tarde de hoje (20) pela "invasão" de Sabrina Sato na casa. Trata-se da dinâmica do "Invasor", que acontece às quartas-feiras e traz personalidades para gravarem cenas dentro do BBB.

Depois que Sabrina Sato deixou a casa, Leidy chamou a atenção para as menções feitas sobre Alane e Beatriz. A apresentadora levantou a perna, como Alane costuma fazer no reality, e falou do "Brasil do Brasil", bordão de Beatriz.

"Aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha", disse Pitel, se referindo ao discurso de ontem (19) de Tadeu Schmidt sobre não desistirem.

"Tô na merda e agora vou abraçar o cocô", disse Leidy.

"Ela é tão fora da caixinha que dá para acreditar em tudo o que ela falou aqui", indicou Fernanda.

Já Lucas "Buda" disse que não gosta de saber o que está acontecendo fora da casa, e ficou preocupado com uma suposta fala de Sabrina sobre ele estar "bombando nas hashtags".

"Depois não vem com discurso de autoajuda não", reforçou MC Bin Laden.

"Tô só cumprindo horário aqui dentro. To cansada. Já sei que Leidy é vilã no BBB. É nítido", disse Leidy. "O que eu tô fazendo aqui".

BBB 24 - enquete UOL: Beatriz merece ser expulsa por derrubar Sabrina Sato? Resultado parcial Total de 661 votos 44,18% Merece. Ela já foi avisada sobre como se comportar na casa 52,04% Não, ela derrubou sem querer 3,78% Se ela for expulsa, Alane tem que ser também Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 661 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash