Rodriguinho nega dívidas e avalia participação no BBB: 'Não me arrependo'

Rodriguinho revela que não tem dívidas e está retomando sua carreira após ser eliminado do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O cantor negou que tenha dívidas. "Está tudo em ordem. Estava vivendo uma das melhores fases da carreira. Fui produtor do 'Tardezinha', do Thiaguinho, o evento que mais vendeu ingressos no país ano passado. Além disso, lancei discos, gravei músicas e DVD, estava negociando com plataformas o documentário que fiz com os bastidores desses trabalhos", contou ao jornal Extra.

Sem arrependimento do programa, criticou notícias informando sua suposta crise financeira: "Cancelei quase 50 shows para entrar no BBB. Não me arrependo, mas, quando vejo essas notícias, penso: 'se eu tivesse ficado aqui fora, ninguém estaria inventando isso'".

Rodriguinho anunciou que retomou sua agenda: "A gente adotou a tática de ir cancelando os shows aos poucos, à medida que ia ficando no jogo. Claro que os contratantes ficaram um pouco desesperados quando me viram lá (...). Antes de entrar no programa, estava vivendo um cansaço dessa rotina. Por isso, dizia que o BBB não era por dinheiro. Agora, o que mais quero é voltar a fazer música, voltar para a estrada"

