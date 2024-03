BBB 24: Madrugada tem desabafo de Alane e plano de Fernanda para Paredão

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada tranquila após a eliminação de Raquele no 13º Paredão. Confira os destaques da noite abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane desabafou e chorou após voltar de seu quinto Paredão: "Todos os dias eu duvido de mim. Todos os dias. Eu vou olhar para cada Paredão e pensar: alguma coisa boa tem, alguma coisa certa estou fazendo."

Lucas Buda criticou o comportamento de Alane no último programa ao vivo: "Ele [Tadeu] fez um convite para ela: 'Faça uma autocrítica, reflete aí'. Ela não foi capaz de fazer isso."

Fernanda cogitou colocar Pitel no próximo Paredão para enfrentar os rivais do Quarto Fada: "Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência pra cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia."

Fernanda comentou que se enxerga um pouco em Davi e analisou o jogo do baiano: "Ele é igualzinho a mim, sabe da b*sta que ele veio. Por isso que ele bate no peito igual maluco."

Eliminada, Raquele falou sobre a convivência com Davi na casa: "É uma pessoa muito engraçada, gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto."

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Raquele no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 534 votos 6,55% Entrar pelo Puxadinho 21,35% Ter fama de planta fora da casa 22,47% Não aparecer no jogo 36,33% Tretar com as fadas 13,30% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 534 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash