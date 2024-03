Eliminação de Raquele reforça 'maldição do rosa': 'Errou no look'

Raquele reacendeu a "maldição do rosa" após ser eliminada no 13º Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A doceira usou um look cor-de-rosa e deixou a competição. A "maldição do rosa" indica que o eliminado do programa estará usando a cor no Paredão.

Ela não foi a única a ser vítima da "maldição" na temporada. Assim como ela, Nizam e Deniziane usaram rosa e foram eliminados da competição.

No Bate-Papo com o Eliminado, até Ed Gama relembrou a teoria. "Você errou no look de hoje, você não sabe da 'maldição do rosa'? Não pode usar rosa no Paredão", brincou o apresentador.

No X (antigo Twitter), fãs também destacaram a "maldição". Espectadores resgataram outros participantes do BBB que foram eliminados ao usar roupa rosa.

Raquele saiu porque tava que rosa kkkkkkk A maldição do rosa ataca novamente kkkk #bbb24 pic.twitter.com/v98joUPqb5 -- Rosmello International News® ∞ (@rosmello_news) March 20, 2024

A Raquele fala q é fã do #bbb e não sabia da maldição do rosa#BBB24 -- Rhanna Mazzarro (@rhanna_mazzarro) March 20, 2024

A maldição do Rosa no paredão continua !! Raquele eliminada #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lpGjnhtnfk -- Ciro Rocha (@CiroDaCostaRoc2) March 20, 2024

Raquele deu continuidade a saga dos que são eliminados vestindo rosa. A maldição do look rosa no #BBB24 #PromoChevrolet pic.twitter.com/ubMKopQF5h -- COWBOY SILAS 𐚁 (@silasb1402) March 20, 2024

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Raquele no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 1139 votos 6,23% Entrar pelo Puxadinho 20,37% Ter fama de planta fora da casa 22,48% Não aparecer no jogo 36,70% Tretar com as fadas 14,22% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1139 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

