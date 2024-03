Lucas desabafa sobre esposa e família: 'Será que eles ainda estão comigo?'

Lucas Henrique desabafou com Leidy Elin e questionou se ainda teria o apoio da esposa, Camila Moura, e da família no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Buda relembrou a conversa que teve com os familiares antes de entrar no confinamento: "Antes de sair de casa, falei para a minha esposa, para a minha mãe: 'Vocês sabem quem eu sou, não sei a que condições vou ser submetido'. Aqui a gente mostra quem a gente é de acordo com as condições que são colocadas aqui".

Ele confessou que ainda está abalado com o sumiço da esposa: "Quando me deparo com a coisa do Vídeo do Anjo, isso me pega muito, fico pensando: 'Será que perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?'".

Por fim, Lucas questionou sobre o apoio das pessoas que ama: "O que me faz chorar, não suportar e, digamos assim, transbordar, é justamente a insegurança de: 'Será que eles ainda estão comigo?'".

Leidy o consolou: "Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, para mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe".

Camila sugeriu que o casamento com o brother chegou ao fim. Ela expôs seu incômodo com o flerte de Lucas com Pitel e zombou da preocupação do parceiro por sua ausência no Vídeo do Anjo.

