Lucas critica comportamento de Alane: 'Não coloca a mão na consciência'

Em conversa com Giovanna, Leidy Elin e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Lucas Buda criticou o comportamento de Alane na casa.

O que aconteceu

No papo, Buda lembrou do discurso de Tadeu Schmidt no 13º Paredão — no qual o apresentador questionou o motivo de Alane estar em seu quinto Paredão.

Lucas reclamou da resposta da bailarina: "Ela não tem a capacidade de colocar a mão na consciência, nem para fazer um discurso assim: 'Eu me comprometo no jogo porque eles acham que eu sou uma oponente forte e querem me eliminar'. Não, joga para fé, para outro lugar."

Segundo o professor, Alane nunca admite que está errada: "Ele [Tadeu] fez um convite para ela: 'Faça uma autocrítica, reflete aí'. Ela não foi capaz de fazer isso."

Para mim, lá fora, isso ia ser ruim. A gente tem que expor isso: "Cara, você não tem capacidade de colocar a mão na consciência e analisar suas atitudes. Você não consegue fazer uma autocrítica". Lucas Buda sobre Alane

