BBB 24: Fernanda cogita colocar Pitel no Paredão para enfrentar rivais

Em conversa com Pitel e Lucas Buda no BBB 24 (Globo), Fernanda levantou a possibilidade da amiga enfrentar os rivais em um dos próximos Paredões.

O que aconteceu

No papo, Fernanda afirmou que o Quarto Gnomo precisa colocar alguém forte do lado deles para enfrentar os rivais no Paredão. Ela indicou que Pitel pode ser essa pessoa.

A sister opinou: "Acho que o cenário vai ser esse mesmo. Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência pra cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia, só que a minha opinião vocês não vão gostar."

Pitel respondeu que toparia ir para a berlinda nessas condições: "Se acha que essa é a estratégia boa para derrubar, vamos embora. Não tenho medo, não."

Fernanda continuou: "Não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente. Só que é um naturalmente depois de cinco já caírem."

Buda concordou com o plano: "Isso vai acontecer, porque o Paredão tem que acontecer. Tem 11 pessoas nessa casa. Vai ter Paredão para caramba até a final. A questão é: a Pitel é forte, um exemplo, vamos botar ela?"

Não estou dizendo que eu não sou [forte]. Pode me colocar a hora que quiser porque eu sou a única de todos vocês aqui que está cagando para o Paredão. Caguei! Quer me botar? Me bota. Caguei pra Paredão. Fernanda

