'Ele é igualzinho a mim', diz Fernanda sobre brother do BBB 24

Em um papo com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o jogo de Davi e comentou que se enxerga um pouco no baiano.

O que aconteceu

Na conversa, Fernanda se comparou com Davi: "Ele é igualzinho a mim, sabe da b*sta que ele veio. Por isso que ele bate no peito igual maluco. Essa é a única opção dele. Ele veio no limite do desespero."

A modelo continuou: "Mas ainda é um ponto pessoal. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter essa mentalidade. Vai do objetivo de cada um. É difícil, isso aqui é difícil, cara. Isso aqui é difícil demais."

Onde que eu viveria um negócio desse? Nunca. Você tem que entender que você entrou em Nárnia, sim. E Nárnia, filha, é sem lei. Tem regra, mas não tem lei. Fernanda

