Balenciaga lança bracelete que imita fita adesiva por R$ 16 mil; relembre itens polêmicos

A Balenciaga apresentou um novo bracelete que imita um rolo de fita adesiva durante a Paris Fashion Week para sua coleção outono/inverno 2024, gerando discussão nas redes sociais.

O preço especulado do acessório varia, com valor inicial em torno de 3 mil euros, um pouco mais de R$ 16 mil.

O lançamento marca a mais recente adição à série de criações inusitadas da maison, que historicamente desencadeia reações variadas entre o público. "Ah! É uma pulseira. Estava usando errado esse tempo todo", escreveu um. "Eles já estão produzindo falsificações. O horror!", brincou outro com um vídeo em que mostrava uma fita adesiva comum.

Relembre outros lançamentos controversos da marca:

Bolsa inspirada em saco de lixo

A grife chamou atenção anteriormente com o lançamento de uma bolsa inspirada em sacos de lixo. Vendida por mais de R$ 9,3 mil, a "trash pouch" gerou debates sobre os limites entre o design de luxo e objetos cotidianos.

Tênis 'destruídos'

Outro item que causou alvoroço foi o Paris Sneaker, um tênis com aparência desgastada e rasgada, comercializado a R$ 10 mil. Esse modelo limitado gerou debates sobre a valorização da estética "destruída" na moda de alto luxo.

Crocs de plataforma e com salto

Desde o lançamento, os sapatos estilo Crocs geram opiniões divididas. Apesar disso, a Balenciaga lançou versões inovadoras do calçado. A marca introduziu os Crocs de plataforma, denominados Foam, com 10 cm de altura e preço aproximado de R$ 2,7 mil, esgotando antes mesmo do seu lançamento oficial.

Em 2021, a marca voltou a investir no design e apresentou um novo modelo de Crocs com salto fino, disponível inicialmente em preto e verde, com preço anunciado de cerca de R$ 3,3 mil.

Casaco Ultra-Puffer

Durante o desfile de inverno 2018/19, a marca apresentou o Casaco Ultra-Puffer, com várias camadas de casacos puffer sobrepostos, vendido por cerca de R$ 48 mil. Esse item foi comparado humoristicamente com uma cena da série Friends, quando Joey, personagem de Matt Le Blanc, usa todas as roupas de Chandler, papel de Matthew Perry.

T-shirt Shirt

Em 2018, a Balenciaga lançou a "T-shirt Shirt", uma peça que combinava uma camiseta com uma camisa anexada, comercializada por quase R$ 6 mil. A peça gerou controvérsia pela sua composição e preço.

Sapatos com divisão para os dedos

Em colaboração com a Vibram, a grife lançou sapatos com divisão para os dedos, inovando no design e no conforto. Esses modelos foram vendidos por mais de R$ 7 mil, destacando-se no catálogo da marca.

Sapato do McDonald’s

Um sapato vermelho lançado pela Balenciaga, vendido a cerca de R$ 2,7 mil, gerou memes pela sua semelhança com caixas de batatas fritas do McDonald’s, exemplificando a capacidade da marca de provocar discussões com seus designs inusitados.

Saia de toalha de banho

A Balenciaga também chamou atenção ao lançar uma saia que remete à aparência de uma toalha de banho. Parte da coleção Primavera 2024, a peça, denominada "towel skirt", foi comercializada por 925 dólares, aproximadamente R$ 4,5 mil na cotação da época. Esse item provocou debates nas redes sociais sobre a criatividade e os limites do design de moda.