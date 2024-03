Após quase perder show por causa de Fabian, Rosário é ovacionada

No capítulo de quinta (21), da reprise de "Cheias de Charme" (Globo), Rosário (Leandra Leal) quase deixa de fazer um show por causa de Fabian (Ricardo Tozzi).

Depois de ser obrigada por Chayene (Cláudia Abreu) a ficar trabalhando até mais tarde, a cozinheira quase perde a oportunidade de se apresentar em um barzinho. Sendo grande fã de Fabian, a empreguete está ansiosa para conhecê-lo no jantar na casa da patroa.

Sidney (Daniel Dantas) fica preocupado com o atraso da filha. Enquanto isso, o cantor não comparece na casa de Chayene e envia flores se desculpando, irritando a vilã.

Com a falta de Fabian no jantar, Rosário consegue sair correndo para fazer sua apresentação. Com o apoio do pai e do namorado Inácio (Ricardo Tozzi), a protagonista é ovacionada por todos que a escutam cantar no barzinho.

A reprise de "Cheias de Charme", novela de 2012, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.