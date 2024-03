Após contato 'formal' de Kate, Harry e Meghan criam plano por mais notícias

Harry e Meghan Markle estão tendo um "contato formal" sobre o estado de Kate Middleton. Mas o casal tem planos para se reaproximar da família real britânica e ter mais detalhes sobre a princesa de Gales

O que aconteceu

Uma fonte ligada à família real declarou que o duque e a duquesa de Sussex estão cientes de informações gerais. Ao Mirror, afirmou: "Eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo na Inglaterra, mas estão sendo deixados de fora de quaisquer detalhes sobre Kate. Não há confiança".

No entanto, os dois podem criar um plano para saber mais detalhes sobre Middleton. Em meio ao escândalo de confidencialidade violada enquanto estava na Clínica de Londres, em janeiro, eles podem se aproximar da esposa do príncipe William. "É um bom momento para Meghan tentar construir pontes com a sua cunhada e está havendo um contato, mas formal, e não fraterno — sempre existe o problema de que Meghan não é confiável", sugeriu uma fonte.

Com a saúde do rei Charles 3º e de Kate Middleton debilitadas, Harry também ofereceu seu apoio. Outra fonte apontou ao Mirror que ele "quer que sua família saiba que está pronto para intervir e apoiar. É um momento difícil para todos eles com o diagnóstico de câncer do rei Charles, mas Harry está ansioso para começar a seguir em frente e a reconstruir relacionamentos danificados".

No mês passado, no Good Morning America, sugeriu que pode visitar mais a família diante da situação. "Tenho minha própria família, como todos têm. Tenho outras viagens planejadas para o Reino Unido, então vou ver a minha família o máximo que puder", garantiu.