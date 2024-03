Apontado como novo 007, ator tem casamento polêmico e é herói da Marvel

Aaron Taylor-Johnson, 33, foi apontado como próximo ator a interpretar James Bond, o agente com licença para matar, nos cinemas. Segundo informações do The Sun, ele teria recebido uma proposta para substituir Daniel Craig na série de filmes.

Ele ficou mundialmente famoso por protagonizar "Kick-Ass - Quebrando Tudo" (2010) e ser casado com a diretora Sam Taylor-Johnson, de "50 Tons de Cinza".

Quem é Aaron Taylor-Johnson

Nascido em 13 de junho de 1990, na Inglaterra, ele também é conhecido por interpretar Pietro Maximoff, o Mercúrio, em "Vingadores: Era de Ultron" (2015), do MCU. Agora, ele volta à Marvel, mas vive Kraven, o Caçador — longa que chega no dia 29 de agosto deste ano.

Aaron Taylor-Johnson pode ser o novo 007 Imagem: Aldara Zarraoa/Getty Images

Em 2009, interpretou John Lennon no filme "O Garoto de Liverpool", dirigido por Sam Taylor-Johnson, sua futura esposa. À época, ela tinha 42 anos, enquanto ele estava no auge dos 18 aninhos. O fato de ele ser tão novo chamou a atenção do público e mídia, que polemizaram bastante sobre o assunto. No entanto, não é — e nunca foi — um problema para os dois.

Eu realmente não tenho nada a esconder e estou seguro do que temos.

Aaron Taylor-Johnson, em entrevista à Esquire

O casal está junto desde o trabalho e tem duas filhas juntos, de 13 e 11 anos. Sam foi casada antes de Aaron e tem outras duas filhas, de 25 e 15 anos.

Sam Taylor-Johnson e Aaron Taylor-Johnson estão juntos desde 2009 Imagem: Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images

Por sua atuação como psicopata no filme de suspense "Animais Noturnos" (2016), Taylor-Johnson ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, sendo indicado ao Prêmio BAFTA de Melhor Ator Coadjuvante. Desde então, ele esteve também nos filmes de ação "Tenet" (2020) e "Trem Bala" (2022).

Além de "Kraven - O Caçador", Taylor-Johnson estrela mais dois filmes este ano: "O Dublê", com Ryan Gosling, e o remake de "Nosferatu", dirigido por Robert Eggers.