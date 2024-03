Ao vivo na GloboNews, Guga Chacra detona Neymar por ajuda a Daniel Alves

Guga Chacra criticou Neymar pelo fato de o atacante brasileiro, supostamente, pretender ajudar financeiramente Daniel Alves, por meio de seu pai, para que o ex-atleta condenado por estupro deixe a cadeia na Espanha.

O que aconteceu

Ao vivo na GloboNews, o comentarista criticou a "cultura dos parças" ao repercutir a notícia dada pela imprensa da Espanha de que Neymar, por meio do pai dele, pagaria o valor R$ 5,5 milhões para deixar a cadeia. "Estamos falando do estuprador Daniel Alves, não do ex-jogador Daniel Alves. Ele é um condenado, ou seja, ele é um estuprador. É diferente de uma pessoa acusada, que ainda é réu e tem o direito de se defender. No caso do Daniel, não, ele é estuprador", declarou Chacra no Estúdio I desta quarta-feira (20).

Chacra destacou que, embora a decisão que beneficia Alves para deixar a cadeia seja da Justiça, é ruim para a imagem de Neymar se associar ao caso. "Neymar, que teve tudo para ser o maior jogador do mundo, decide deixar esse legado ajudando o pagamento da fiança do estuprador Daniel Alves".

Guga ressaltou que Neymar pode fazer o que quiser com seu dinheiro. "Claro que Neymar pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Isso se for confirmado essa informação de que vai pagar (a fiança), mas, se pagar, estará pagando para o estuprador Daniel Alves".

A Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória a Daniel Alves caso ele pague a fiança no valor de um milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões). O ex-jogador brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona. Alves, que está preso desde o ano passado, recorreu da decisão e quer aguardar a sentença final em liberdade.

Para pagar a fiança, Alves teria recorrido a Neymar, segundo o jornal espanhol La Vanguardia, mas a advogada de Daniel, Inés Guardiola, negou essa informação. A Folha de S.Paulo, ela disse que o atleta está tentando pagar o valor com dinheiro que espera receber de volta da Fazenda espanhola.

Anteriormente, o pai de Neymar pagou cerca de R$ 900 mil como "atenuante de reparação de dano causado" por Daniel Alves à vítima, o que ajudou a atenuar a pena aplicada ao ex-atleta.