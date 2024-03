Yas: Postura antijogo de Isabelle já expirou seu prazo de validade

O perfil oficial de Isabelle, 31, manifestou-se a respeito do fato de a manaura ter votado em Lucas Henrique, 30, ao invés de MC Bin Laden, 30, para o paredão desta semana. Segundo a equipe que assessora a 'cunhã', ela o fez por ter se confundido e pensado que o funkeiro já se encontrava na berlinda.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou a resistência pueril de Isabelle em adotar estratégias mais coletivas para competir. "Essa postura antijogo da Isa já deu! Faltando um mês para o programa acabar, o pensamento dela tinha que ser o de se defender. Se tiver que se juntar [com determinados colegas] para combinar voto, que sente e combine voto."

Yas chegou a comparar a postura da 'cunhã' com a de Raquele, 23, considerada uma das participantes menos reativas da atual temporada. "Até a Raquele, que tantos chamam de planta, quando teve a oportunidade de brilhar, foi lá e brilhou, tirando a imunidade da Bia - é questão de jogo e acabou! Não dá mais para ea Isabelle ficar nessa postura chata de se recusar a jogar. "

A apresentadora lamenta que já não haja muito tempo para Isabelle corrigir tal erro. "A Isa tem uma preguiça absurda de jogar - e não vai recalcular essa rota em um mês de programa que resta. Se chegar à final, vai chegar sem nunca ter jogado."

Fair play citado por Wanessa sobre Davi só existe em sua própria cabeça

Wanessa Camargo, 41, falou sobre sua expulsão do BBB 24 (Globo) em entrevista ao Fantástico (Globo) deste domingo (17). Entre outras coisas, a cantora afirmou que a atitude de Davi, 21, ao solicitar que ela fosse desclassificada foi justa do ponto de vista das regras da competição, mas não do 'fair play'.

Leão Lobo criticou com veemência essa declaração de Wanessa. "Esse papo de 'fair play' só existe na cabeça dela! A regra do jogo é a regra do jogo. Tudo bem que ela estava bêbada, [mas] quando se está bêbado se faz aquilo que se quer fazer em culpa. "

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

LIVES

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 1057239 votos 5,82% Alane 3,16% Beatriz 91,02% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1057239 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo