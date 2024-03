Yas: Falas preconceituosas de Fernanda no BBB 24 não podem ser normalizadas

Um espectador do programa Splash Show criticou o excesso de falas problemáticas de Fernanda, 32, no BBB 24 (Globo). "Falas gordofóbicas contra Alane, capacitistas contra Bia, xenofóbicas contra o baiano Davi... Há limites para o preconceito dela?", queixou-se o internauta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, concorda que a confeiteira tem sido bastante infeliz em muitos de seus discursos dentro do reality. "Essas falas da Fernanda são muito problemáticas - e o fato de ela ser mãe de uma criança autista torna tudo mais pesado. Ela usa termos que não devem e não podem ser usados, termos capacitistas. Às vezes é uma expressão que está no seu vocabulário está desde sempre, mas não é por isso que está correta."

Yas criticou Fernanda especialmente por insinuar que Beatriz, 24, teria algum tipo de distúrbio cognitivo intelectual. "Não podemos colocar nas pessoas questões que nem sabemos se são delas ou não. Essa fala dela é, sim, uma fala ofensiva e capacitista. Quem está ali e ri, por mais que acho errado, torna-se tão errado quanto ela que falou [tais coisas]".

A apresentadora concluiu com um apelo para que o público da atração de Splash se informe e evite tais termos. "Vamos melhorar o nosso vocabulário. Não tem justificativa para se usar esses termos. Se outras pessoas usam, elas estão erradas - e, se você repete, está errado também."