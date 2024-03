Ximbinha diz que fãs de Joelma queriam matá-lo após divórcio: 'Violentos'

Ximbinha, 50, acusou os fãs de Joelma, 49, de quererem "matá-lo" após a separação do casal e o fim da banda Calypso.

O que aconteceu

Guitarrista disse ter sido alvo de bullying por parte dos admiradores de Joelma e afirmou que uma parcela desse público era "violenta" ao ponto de ele ter chegado a correr "risco de vida". "Os fãs da Banda Calypso eram muito fãs mesmo. E o pessoal que ficou do lado dela [Joelma], não aceitava que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida. Eles ficaram muito violentos. Tentaram me matar. Invadiram a minha casa. Eu fiquei com receio de sair na rua", declarou em entrevista à rádio Metropolitana FM.

Ximbinha explicou que o bullying atingiu até mesmo sua filha com a cantora e narrou episódio em que Yasmin saiu da escola chorando. "Um dia eu fui no colégio buscar eles e tinha um rapazinho lá fazendo um bullying com uma música nossa, que ela [Joelma] fazia, apontava para mim, que era 'A Lua me Traiu'. Esse rapaz começava a cantar e fazer uma brincadeira pesada com a minha filha e eu fiquei triste, minha filha entrou no carro e chorou".

Artista também contou que evitava falar sobre o assunto para proteger os filhos, Joelma e a história que construíram juntos no Calypso. "Eu nunca fui de falar porque tem que ter o respeito e além do respeito, pela nossa família, tem respeito pela nossa história. A banda Calypso não pertencia mais a mim, ou a ela, pertencia ao público, aos nossos fãs. Muitos fãs tomaram partido para o lado dela, eu aceito numa boa, ela é cantora, mulher e mulher sempre tem razão né? E a gente não pode ficar batendo de frente porque um dia a verdade vem. Eu oro pela vida dela, oro pela vida dos meus filhos".

Joelma e Ximbinha foram casados por 18 anos e, juntos, são pais de Yasmin. O matrimônio chegou ao fim em 2016 após traição do guitarrista e a separação também levou ao fim da banda Calypso.