Charles Xavier morre? Magneto virou chefe? Como acabou a animação de X-Men?

Acabou a espera! 'X-Men 97' estreia nesta quarta-feira (20) na Disney. A produção da Marvel é a continuação da animação de sucesso na década de 90 chamado "X-Men: The Animated Series".

Será que Charles Xavier sobreviveu após sofrer ataque durante ação para promover o convívio em paz entre humanos e mutantes? O projeto promete mostrar como ficou a vida dos alunos do professor e quem assumiu a liderança do grupo.

Antes de embarcar nas novidades da produção, você se lembra como terminou o último episódio da quinta temporada da animação? Splash reviu o capítulo e conta para você!

O mundo em guerra

"X-Men: A Série Animada" foi exibida entre os anos 1992 e 1997 e contava com os heróis da Marvel Comics ainda em fase escolar tentando controlar seus poderes mutantes, além, é claro, de proteger a humanidade.

No fim da quinta temporada, os X-Men estão acompanhando o professor Charles Xavier numa plenária nas Nações Unidas para debater os direitos dos mutantes no mundo dos humanos.

Em troca de argumentação, o professor é indagado por Henry Peter Gyrich, um dos vilões por trás dos Sentinelas, sobre o motivo de estar buscando a aceitação dos mutantes, e acaba sendo alvo de um ataque via sensor para mostrar ao mundo que também era diferente.

Charles Xavier perde o controle de seus poderes psíquicos e entra em coma devido à saúde debilitada. Enquanto isso, Gyrich é preso, mas o sentimento de anti-mutante acaba se espalhando pelo mundo.

Fera e Moira são acionados para tentar salvar a vida do chefe dos X-Men. Entretanto, todos ficam desacreditados ao notarem que só a tecnologia do planeja Shi'ar seria capaz de impedir a morte de Xavier.

Grande mente do mal, Magneto se aproveita do momento de caos instalado com o ataque a Xavier e começa a liderar um movimento revolucionário para que os mutantes tomem o controle da terra.

Um sopro de esperança

Com a perda eminente de Charles Xavier, Ciclope, Wolverine e Jean Grey viajam para a Ilha em que Magneto está organizando um ataque orquestrado aos humanos com a ideia de convencê-lo a desistir da ideia.

Após um breve embate, Jean Grey apela para o lado emocional e Magneto aceita usar suas habilidades para entrar na mente de Charles Xavier. Somente ele era capaz fazer contato com Lilandra, de Shi'ar, como última cartada para salvar a vida do professor.

Com ajuda do mestre do magnetismo, Lilandra vem ao planeta Terra salvar Charles Xavier. O que os X-men não esperavam é que o professor teria de ser levado para Shi'ar para receber cuidados dos alienígenas.

O professor faz uma despedida emocionante de cada integrante do X-Men e deixa subentendido que Ciclope estava encarregado de liderar os heróis mutantes para salvar a humanidade.

E agora?

X-Men'97 estreia no próximo dia 20 de março com a missão de responder perguntas como: Ciclone se tornou o líder dos hérois? Magneto desistiu de atacar a humanidade? O que Charles Xavier deixou escrito em seu testamento?