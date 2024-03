William fala de Kate Middleton em evento: 'Precisa estar sentada aqui'

O príncipe William comentou sobre a mulher, Kate Middleton, durante um evento nesta terça-feira (19). Ele afirmou que ela precisava estar sentada lá no local.

O que aconteceu

O príncipe visitou um projeto para moradores de rua em Sheffield. Ele esteve presente para uma conferência no local onde Kate tem um trabalho voltado para as crianças pequenas.

William foi questionado sobre o sucesso dos projetos e, então, falou de Kate. Após o CEO do Conselho da Cidade de Sheffield, Kate Joseph, perguntar sobre o trabalho, William afirmou: "Essa é a área da minha esposa, ela precisa estar sentada aqui".

O comentário do príncipe acontece após uma série de rumores sobre o sumiço de Kate. Nesta segunda, a imprensa internacional noticiou que eles foram avistados saindo de um comércio no sábado (16). O tabloide americano TMZ conseguiu uma gravação de Kate com o sucessor na linha do trono. Esta é a primeira imagem em vídeo desde o anúncio da cirurgia no abdômen — uma foto divulgada foi constatada como adulterada. O The Sun e Daily Mail também divulgaram que a princesa tinha sido vista fazendo compras.

Pela gravação, é perceptível que Middleton parece estar bem de saúde, enquanto caminha sorridente e conversando ao lado do Príncipe de Gales. Segundo espectadores, ela parecia "feliz, relaxada e saudável", enquanto andava pela loja.

Kate não participa de nenhum compromisso oficial desde o Natal. Segundo a família real, ela fez uma cirurgia abdominal em janeiro e não deve retomar o trabalho até o dia 17 de abril. Desde que os boatos começaram, ela foi fotografada num carro com William e postou uma foto com os filhos no Dia das Mães. A foto com os filhos, no entanto, causou novas controvérsias após especialistas apontarem sinais de manipulação.