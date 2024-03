Três vezes cuscuz: aprenda receitas diferentes do Mocotó e Dalva e Dito

Qual cuscuz faz seu coração bater mais forte? Nós brasileiros somos tão sortudos no quesito culinária que temos algumas ótimas versões para chamarmos de nossas. E hoje, no Dia do Cuscuz, você aprende três versões do prato, duas de Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e uma de José Guerra, chef do Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala.

Para os que adoram aquele mais conhecido no Nordeste, Rodrigo entrega duas receitas: o tradicional à base de milho, facinho de fazer, e uma bem diferente, de um pacotinho de cuscuz e cogumelo super elaborado.

Veja passo a passo a seguir:

Cuscuz de milho

Cuscuz de milho Imagem: Ricardo D?Angelo

Ingredientes

500g de flocos de milho pré-cozidos (ou flocão)

500ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Hidrate os flocos de milho com a água e tempere com o sal. Deixe hidratar por cerca de 15 minutos. Peneire a farinha para uma cuscuzeira com água, isso vai garantir um cuscuz mais fofo e cozido de modo uniforme. Cozinhe por 30 minutos, a partir da formação de vapor.

Desligue o fogo e deixe abafado por 10 minutos. Retire-o da cuscuzeira, solte-o com as mãos ou um garfo.

O chef sugere servir o cuscuz com requeijão caseiro e um ovo cozido com gema mole.

Pacotinho de cuscuz e cogumelo

Pacotinho de cuscuz e cogumelo Imagem: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Mingau de fubá - ingredientes

100g de fubá criolo

500 ml de água

6g de sal

Mingau de fubá - modo de preparo

Em uma travessa, misture todos os ingredientes. Em uma panela média, coloque a mistura, em fogo médio, sempre mexendo, até começar a engrossar, cerca de 7 minutos. Tampe a panela e cozinhe por mais 5 minutos. Deixe esfriar e reserve.

Refogado de cogumelos e tucupi preto - ingredientes

200g de cogumelo paris

400g de cogumelo shitake

20g de alho batido

20 ml de azeite

5g de sal

10g de tucupi preto

Refogado de cogumelos e tucupi preto - modo de preparo

Corte todos os cogumelos em cubinhos bem pequenos. Em uma panela, refogue o alho, em fogo médio, até começar a dourar, adicione os cogumelos refogando muito bem, por cerca de 7 minutos. Adicione o tucupi preto e ajuste o sal.

Pacotinho de cuscuz e cogumelos - ingredientes

200g de flocão de milho

200 ml de água

400g de mingau de fubá

400g de refogado de cogumelos

150g de queijo da mantiqueira

12 unidades de folha de bananeira

Pacotinho de cuscuz e cogumelos - modo de preparo

Misture o flocão com a água e deixe hidratar por 20 minutos. Corte o queijo em tiras de 12g cada uma. Misture o cuscuz hidratado, o mingau e o refogado de cogumelos super bem. Prepare os pacotinhos nas folhas de bananeira com 100g cada um e uma tira de queijo no meio dele. Faça a dobra, fechando o pacotinho e reserve.

Salsa tostada - ingredientes

600g de tomate italiano bem maduro

50 de cebola branca

5g de alho

10g de pimenta dedo de moça

35g de pimenta de cheiro

15ml de suco de limão taiti

4g de sal

Salsa tostada - modo de preparo

Corte todos os vegetais ao meio. Separe três assadeiras. Em uma, coloque as pimentas e o alho e asse por 12 minutos a 200°C. Em outra, coloque as cebolas e asse por 20 minutos na mesma temperatura. Na terceira, coloque os tomates e os asse por 30 minutos na mesma temperatura. Em um processador, processe todos os vegetais assados, coloque o suco de limão e o acerte o sal.

Finalização - ingredientes

1 pacotinho de cuscuz e cogumelos

30g de salsa tostada

5g de cebolinha

5g de pimenta de bico

Finalização - modo de preparo

Cozinhe o pacotinho no vapor por 12 minutos. Abra o pacotinho e sirva com a salsa tostada ao lado. Finalize com cebolinha e pimenta de bico por cima.

Já quem prefere um clássico de São Paulo, o chef amazonense José Guerra, responsável pela cozinha brasileiríssima do restaurante de Alex Atala, dá todas as dicas para a versão paulista com camarões.

Cuscuz paulista de camarão

Cuscuz Paulista Imagem: Rico Alencar

Ingredientes

1/2 lata de milho

1/2 lata ervilha

3 ovos cozidos

400g camarão 7 barbaras

100g coentro

1/2 cebola roxa

1/2 pimentão verde

1/2 pimentão amarelo

1/2 pimentão vermelho

1kg farinha de milho

500ml caldo de camarão

100ml azeite de dendê

Q.B. Sal

Q.B. Óleo de pimenta

Modo de preparo

Deixar todos os legumes cortados pequenos. Em uma panela colocar o azeite de dendê, refogar cebola, pimentões, camarão.

Quando o camarão estiver no ponto, adicionar o restante dos legumes e ervas. Adicione a farinha, misture tudo bem e vá aos poucos adicionando o caldo, até tudo estar bem misturado.

Cozinhe até a farinha não estar mais granulada e a massa solta do fundo da panela.

Resfrie a massa, decore em uma forma com ovos, coentro, e os legumes de preferência.