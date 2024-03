Torre restaurada da Catedral de Notre-Dame é revelada 5 anos após incêndio

Quase cinco anos após o incêndio que destruiu parcialmente a catedral — e o pináculo existente—, a icônica torre de 96 metros de altura da Notre-Dame de Paris está em fase final de restauração e já pode ser admirada novamente por quem está na Cidade Luz.

Parte da torre voltou a ser vista nos céus de Paris no início de fevereiro, quando seus andaimes começaram a ser progressivamente retirados até que, na semana passada, a torre pode ser completamente admirada novamente. Assista ao início da retirada das estruturas de metal, processo revelado pelas autoridades parisienses:

Antes construída toda em ferro e madeira, a estrutura agora também é recoberta por chumbo e conta com um catavento de cobre na ponta, de acordo com informações da AFP.

O design da torre segue fiel ao que existia antes das chamas, assinado pelo arquiteto Eugène Viollet-Le-Duc no século 19.

A nova torre da Catedral de Notre-Dame foi revelada após trabalhos de restauração Imagem: LUDOVIC MARIN/AFP

Os trabalhos no pináculo ainda não foram finalizados e é possível ainda ver carpinteiros e outros profissionais envolvidos na restauração na sua base, como revelam fotos da agência francesa feitas na última quinta-feira (14).

Trabalhadores ainda atuam para finalizar as obras na torre Imagem: LUDOVIC MARIN/AFP

Assim como a porção superior, a parte interior da torre deverá receber, nos próximos meses, um revestimento.

A estrutura do topo foi esculpida, de acordo com os restauradores, com carvalho, mas recebeu a "pele" de chumbo. O motivo para a espera para completar este processo de cobertura total da torre é permitir que a madeira seque completamente.

A nova torre da Catedral de Notre-Dame Imagem: LUDOVIC MARIN/AFP

Quem visita a cidade antes da finalização das obras tem a chance única de ver, portanto, a estrutura da torre por dentro e por fora.

Aqui, é possível ver detalhes do pináculo com o catavento Imagem: LUDOVIC MARIN/AFP

A restauração da Notre-Dame de Paris entrou em sua fase final, com suas famosas gárgulas e quimeras lhe sendo devolvidas desde o início de fevereiro.

A previsão inicial era que a catedral fosse completamente restaurada até junho de 2024, para as Olimpíadas de Paris, mas ela não estará pronta até lá: sua reabertura foi marcada para 8 de dezembro.

Como será a nova Notre-Dame por dentro?

O monsenhor Laurent Ulrich, Arcebispo de Paris, selecionou no fim de junho de 2023 os designers que serão responsáveis pelo novo mobiliário e objetos litúrgicos da icônica igreja.

Novos interiores e objetos litúrgicos da Catedral de Notre-Dame de Paris Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

"Escolhi esses artistas com o objetivo de garantir que a decoração litúrgica de nossa Catedral incorpore o princípio de "nobre simplicidade". Eles devem tocar o coração de cada visitante, mesmo fora das celebrações religiosas, e devem ser capaz de resistir ao teste do tempo", explicou o monsenhor em comunicado divulgado pela organização beneficente Friends of the Notre-Dame, que lidera os esforços de arrecadação para a renovação do templo.

Apesar de recuperar o design anterior da catedral, o trabalho de restauração modernizará a Notre-Dame em alguns aspectos Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

A Diocese de Paris havia aberto o processo público de seleção dos designers em outubro de 2022. O comitê artístico estabelecido pelo arcebispo revisou 69 projetos junto à Comissão Nacional de Patrimônio e Arquitetura (CNPA) para escolher os vencedores.

Vista em perspectiva do interior da Notre-Dame Imagem: Guillaume Bardet/Friends of Notre-Dame de Paris

Entre eles está o designer Guillaume Bardet, que assinará cinco itens considerados "essenciais": fonte batismal, púlpito, altar principal, tabernáculo e cátedra. Seu objetivo era "criar um trabalho centrado em torno do [que é] eterno", segundo a Friends of the Notre-Dame.

O batistério como é previsto de ser incorporado à nave da igreja Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

"As peças devem abraçar o passado, incorporar o presente e vislumbrar o futuro. Elas devem ressoar tanto durante como fora da missa, sem clamar por atenção, devem estar visíveis. Devem ser uma presença óbvia", explicou o artista, que priorizou materiais como madeira e bronze nas peças guiadas por uma abordagem atemporal.

A pia batismal, em detalhes Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

O púlpito, em formato de "T", simboliza liberdade e foi o primeiro design criado por Bardet para a catedral. Já o batistério teria sido inspirado na "circularidade do ritual" e foi concebido para atender a um fluxo de pessoas. Segundo a revista especializada Wallpaper, consta na introdução do projeto apresentado à Diocese de Paris uma justificativa para as formas orgânicas", mais simples: "evocar um profundo senso de permanência e devoção".

O púlpito, em formato de "T" Imagem: Divulgação/Galerie Kreo

Apesar disso, o designer garantiu à Wallpaper que seu objetivo era que as peças fizessem sentido "para a convicção dos Católicos e cativassem a atenção de não-cristãos". Bardet não é o único artista por trás da nova Notre-Dame de Paris. Ionna Vautrin foi escolhida para desenhar as cadeiras que receberão o público para as celebrações.

As cadeiras concebidas por Ionna Vautrin Imagem: Ionna Vautrin/Friends of Notre-Dame de Paris

"Eu foquei em uma característica arquitetônica específica da Notre-Dame: um grupo largo de pilares, pilastras e colunas que enfatizam a verticalidade estonteante da catedral. Desenhei essas cadeiras em diálogo com essa arquitetura; os apoios são deliberadamente baixos, criando um horizonte silencioso para os fiéis e visitantes que entram", justificou à Friends of the Notre-Dame.

O relicário da Coroa de Cristo Imagem: Sylvain Dubuisson/Friends of Notre-Dame de Paris

Já Sylvain Dubuisson assina o novo relicário que guardará a Coroa de Espinhos de Jesus Cristo, uma relíquia da crucificação para os católicos. Ali, fiéis e visitantes poderão tocar a obra e deixar uma vela acesa em sinal de respeito e oração. A peça será composta de madeira de cedro, assim como a coroa, em que será esculpida uma enorme iconóstase rodeado e protegendo a relíquia ao centro.