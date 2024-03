Sósia de Kate Middleton nega estar em vídeo de aparição da princesa

Heidi Agan, que trabalha profissionalmente interpretando Kate Middleton, esclareceu rumores de que poderia ser ela em gravação.

O que aconteceu

Na última segunda-feira (18), um vídeo do príncipe e princesa de Gales caminhando ao sair de uma loja registrava a primeira aparição de Kate em meses. "Minhas redes sociais enlouqueceram, porque pensam que sou eu, mas sei que não é", falou Heidi Agan em entrevista ao The Mirror.

"Eu sei que não sou eu. Acredito 100% que são Kate Middleton e William naquele vídeo", completou a sósia da princesa durante entrevista. Ela acrescenta que no momento do registro estava trabalhando.

Heidi Agan é, de acordo com suas próprias redes sociais, a "sósia mais realista de Kate Middleton e a personifica profissionalmente desde 2012". "Tudo foi longe demais", comenta sobre as especulações do paradeiro da princesa. "Começou como uma piada e agora se tornou um drama, então precisa parar."