Saryne: Com Davi campeão certo, Matteus se enuncia provável 2º lugar do BBB

Na edição desta terça-feira (19) do programa Central Splash, os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne discutiram quem são os mais prováveis participantes do BBB 24 (Globo) a figurarem na grande final junto de Davi Brito - já tido como o campeão certo desta temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng opina que essas definições irão ficando mais claras ao longo dos próximos dias. "Tudo o que acontecer nesta reta final a partir de agora, inclusive com a entrada desse estrangeiro no programa, vai servir para de fato entendermos quem merece - e quem vai - para a final do BBB 24."

Ao contrário de alguns, Dieguinho enxerga poucas chances de Isabelle estar presente no desfecho da competição. "Já sabemos que o Davi é quem vai ganhar, dificilmente esse prêmio sai da mão dele. Estamos falando de um participante que não tem concorrente, mas quer ter algumas pessoas junto com ele na final, como é o caso da Isabelle. Mas não acho que ela chegue à final - nem que mereça isso."

Bárbara Saryne, por sua vez, conclui que Matteus tem mais chances que Alane de garantir uma vaga no pódio. "Sinto que a Alane é a ponta mais fraca das Fadas. Todo paredão, é ela quem periga sair. Me parece que o Matteus é quem tem mais chance de chegar à final. Apostaria em Davi, Beatriz e Matteus [para o pódio]."

Dieguinho: Falso argentino é distração contra sensação de derrota em Gnomos

Boninho, 62, agitou os fãs do BBB 24 (Globo) ao anunciar a entrada de um novo participante. Segundo ele, trata-se de um ator que vai se passar pelo participante da versão argentina do reality e terá a missão de seduzir as mulheres da casa, causando ciúme nos rapazes.

Na avaliação de Dieguinho Schueng, a criação desta nova dinâmica tem um propósito bastante claro. "A inserção desse participante é uma estratégia para evitar o sentimento de derrota nos Gnomos. O paredão desta semana é mais um duro golpe para eles... Já vão entrar amanhã sabendo que é só fazer uma fila que cada um deles vai sair."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash