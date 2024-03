Samara Felippo acusa o ex, Leandrinho, de não pagar valor de imóvel

Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça (19) para denunciar o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. A atriz quer reaver o dinheiro da venda de um imóvel adquirido pelos dois há dez anos, quando eles ainda eram casados.

O que aconteceu

Ela conta que comprou, em 2008, um imóvel em um bairro de luxo na zona oeste do Rio, em conjunto com o então marido. Para a compra, ela usou de entrada o dinheiro oriundo da venda de um apartamento que estava em seu nome.

Felippo diz que Leandrinho não precisava do dinheiro da atriz para conseguir concluir a compra, mas ele "aceitou mesmo assim". "Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais."

Anos depois, Samara Felippo descobriu que o imóvel estava registrado no nome do irmão do jogador e, por isso, não teve direito na separação, que aconteceu em 2013. "Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada."

Na legenda do vídeo, Felippo diz não saber se é uma questão de "violência patrimonial ou não", mas conta se cansou de esperar a decisão da Justiça. "Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!".

Procurado por Splash, Leandrinho não se pronunciou sobre o assunto. Caso haja uma resposta, esta matéria será atualizada.