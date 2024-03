'Revezava duas leggings': Juju Salimeni recorda passado com antes e depois

Juju Salimeni, 37, respondeu a um seguidor com fotos lembrando de como foi começar a rotina de atividades físicas antes da fama.

O que aconteceu

Um seguidor pediu um encorajamento para a modelo em sua caixinha de perguntas nesta segunda-feira (18). "Um incentivo quando só se tem uma legging, a mensalidade da academia, 1 garrafinha e um sonho", pediu.

Então, a influencer mostrou um antes e depois com uma foto recente, exibindo seu corpo definido e outra, na praia, quando era mais magra. Ela também estimulou o seguidor relembrando que também teve um começo simples.

Juju respondeu que não começou com dietas nem suplementos e nem um guarda-roupa cheio de looks de academia ou sequer tênis apropriados. Mas ela usou os recursos que tinha disponível ao redor e força de seu sonho.

Quando eu comecei, tinha exatamente isso! Na verdade, 2 leggings e apenas 1 tênis. Revezava as leggings enquanto estavam lavando. A mensalidade da academia era 20 reais. Minha dieta era pão francês, ovo e batata inglesa porque era o que minha família podia fazer para mim. Não tinha whey, não tinha creatina, não tinha dieta com proteínas, nada! Era para ser só um sonho. Mas no meu caso, além de sonhar eu sentia no fundo da alma e não ia parar até conseguir!