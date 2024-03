Após reconciliação, Inocêncio cai pra trás com verdadeiro segredo do filho

No capítulo de "Renascer" desta terça-feira (19), Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família.

Bento propõe vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico.

Venâncio conta para Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.