'Renascer' tem pastor discutindo política: 'Nem esquerda, nem direita'

No capítulo de terça (19), da "Renascer" (Globo), uma cena com Pastor Lívio (Breno da Matta) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) discutindo política chamou a atenção dos fãs da novela das 9.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O Pastor, que é conhecido na região por defender a causa dos mais pobres, foi questionado pelo protagonista sobre suas convicções políticas. "Eu não sou de esquerda, não sou de centro e muito menos de direita. Digamos que eu seja do Alto, porque, apesar do Evangelho estar repleto de política, ele não abraça nenhuma ideologia partidária. Ele está sempre a cima", revelou ele para o pai de João Pedro (Juan Paiva).

No X (antigo Twitter) a cena foi muito comentada. "Pastor Livio não é de esquerda, mas vive falando de mais valia e reforma agrária", refletiu uma usuária da rede social. "Lívio é o primeiro pastor que eu vejo que não idolatra rico e prefere os pobres, apenas em novela mesmo", opinou um segundo.

A fala de Pastor Lívio dividiu opiniões. "Que preguiça desse 'nem esquerda nem direita' que o Pastor Lívio falou", escreveu telespectador. "Tamo juntaço demais, Pastor Lívio", disse um segundo, concordando com as falas do personagem.

"Eu não sou de esquerda. Nem de centro. Muito menos de direita". Tamo juntaço demais, Pastor Lívio. #Renascer https://t.co/79X6PtJtnB -- Luiz Dias (@luizarmando) March 20, 2024

Que preguiça desse "nem esquerda nem direita" que o pastor livio falou #renascer pic.twitter.com/JXg5b6IMUf -- Letícia ? (@endistann) March 20, 2024

livio é o primeiro pastor que eu vejo que não idolatra rico e prefere os pobres, apenas em novela msm #Renascer -- helo¹?¹? LM8 (@hel0is4b) March 20, 2024

Pastor Livio não é de esquerda, mas vive falando de mais valia e reforma agrária#Renascer pic.twitter.com/61UHT2krKb -- Luana (@luanacgomes06) March 20, 2024

Que mané do alto, Pastor Lívio, toma tento!#Renascer -- Iris Rosa ? BXD (@irisrosamr) March 20, 2024

Luperi não deixou o pastor Lívio admitir que é do MST pra não assustar parte da audiência. #Renascer -- CID-10 G70 (miastenia gravis) (@bel_augusto) March 20, 2024

Nunca vi um pastor lutar tanto pela minoria como o pastor livio



Esse homi me surpreendeu #renascer -- sapatao (@meaff8) March 20, 2024