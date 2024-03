Rafa Justus revela ter feito cirurgia antes de rino e detalha festa de 15

Rafaella Justus, 14, contou um pouco mais sobre os recentes procedimentos cirúrgicos que fez. Ela também trouxe novidades sobre sua festa de debutante e falou sobre a irmã Fabiana Justus, 37, que está em tratamento contra o câncer.

O que aconteceu

A adolescente contou ter feito uma cirurgia ortognática antes da rinoplastia, em resposta a dúvida de um seguidor. "Fiz, gente! De tanto me perguntarem resolvi responder de uma vez! Antes da rinoplastia, eu fiz ortognática."

Diferente da rinoplastia, que é um procedimento plástico, a ortognática corrige más formações ósseas na mandíbula, maxilar e queixo. Quem sofre com o crescimento errado da região, tem problemas para mastigar, respirar e dores. Um dos resultados é também na aparência facial.

Ela aproveitou para dar spoilers sobre seu baile de debutante, que acontecerá em julho. "Ansiosa para sua festa de 15?" perguntaram em anônimo e a jovem respondeu animada que já está planejando tudo. "Eu diria que tema não terá, mas quero uma coisa bem princesa com bastante flores, etc", completou. Por fim, ela respondeu que a festança deverá ter sua cor preferida, que é "com certeza rosa".

Ainda na caixinha de perguntas aberta nesta terça-feira (19), um seguidor questionou se ela irá ver Fabiana Justus, irmã de Rafa que está tratando uma leucemia mieloide aguda.

"O tanto que eu queria não está escrito... Mas a Fabi não pode receber visitas por causa da imunidade", respondeu a filha do meio de Roberto Justus, 68. "Se eu pudesse, já estaria lá. Ela sabe o quanto eu faria qualquer coisa para vê-la feliz e bem."