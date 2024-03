Daniel Alvim, ator que agrediu Fabio Assunção, é casado com atriz famosa

Daniel Alvim, 49, agrediu o ator Fabio Assunção, 52, no último sábado, em rua da capital paulista. Os dois, porém, já se entenderam e gravaram vídeo explicando o que aconteceu. "Começamos a conversar sobre várias questões e algo me deu gatilho. Perdi o controle. Virou uma discussão. Pedi desculpas", disse ele.

Quem é Daniel?

Paulistano, Daniel Alvim começou a carreira como ator em produções teatrais, em 1997. Também é diretor e já conduziu peças como "Vida & Obra de um Tipo à Toa" (2006), do autor Mário Viana, "Quase Lá" (2011), do autor Maurício de Barros, e "Se Existe Eu Ainda Não Encontrei" (2017), do inglês Nick Payne. A última produção teve a esposa, Helena Ranaldi, como protagonista.

Daniel Alvim é ator e diretor Imagem: Reprodução/Instagram

A estreia televisiva aconteceu em 2004 na novela "Escrava Isaura", da Record. Na mesma emissora, atuou em "Luz do Sol" (2007), "Balacobaco" (2012) e "Os Dez Mandamentos" (2016).

Também tem passagem pela emissora de Silvio Santos. No SBT, ele atuou em "Essas Mulheres" (2005), "Cristal" (2006), "Revelação" (2008), "Vende-se um Véu de Noiva" (2009).

Ele pode ser visto atualmente na reprise da novela "Carinha de Anjo", no SBT. O trabalho televisivo inédito mais recente, no entanto, foi na série "Sob Pressão" (Globoplay), em 2019, como um médico.

No Instagram, é seguido por 17 mil pessoas e compartilha questões ligadas ao trabalho. Também posta fotos ao lado da esposa e dos animais de estimação.

Daniel Alvim e Helena Ranaldi estão juntos desde 2015 Imagem: Reprodução: Instagram

Casamento com Rinaldi

Daniel e Helena Ranaldi se conheceram em 2015 e passaram a morar juntos em 2017. "Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai", disse Ranaldi em entrevista ao podcast Embrulha Sem Roteiro.

Daniel, na mesma atração, revelou que os dois são casados no civil, mas nunca fizeram uma festa. "A gente foi ao cartório", disse ele. "É verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Até hoje, a festa não saiu", completou Ranaldi.

Desde então, eles participam juntos de peças e filmes. A publicação anterior ao vídeo com Fabio Assunção era justamente sobre o filme "Cordel do Amor Sem Fim". Ele dirigiu o longa, enquanto a esposa estrelou a produção e atuou como produtora. A história é baseada na peça de Claudia Barral.

Aos poucos, 'Cordel do Amor Sem Fim - O Filme' vai avançando. 'Cordel do Amor Sem Fim', que já foi exibido nos Estados Unidos, Argentina e Uruguai, acaba de receber o prêmio de Melhor Longa-Metragem do festival BNVIFF - Brazil New Visions International Film Festival. Obrigada ao júri e a toda equipe! Seguimos em frente.

Daniel Alvim no Instagram

Daniel já se relacionou com outras famosas. Ele foi casado com a atriz Mel Lisboa entre 2004 e 2008. Também viveu romance com Paula Burlamaqui e Débora Falabella.