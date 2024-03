Professor ensina o treino de Bianca Bin para ter um shape definido

Bianca Bin, 33, compartilha, diariamente, o resultado de sua rotina de treinos intensos e dieta regrada. Há 10 anos, a atriz é orientada pelo mestre em Muay Thai Airton Senna da Silva, que ensinou como é o treino da artista.

O que aconteceu

Em conversa com a Vogue Brasil, Airton, que trabalhou quase três décadas como dublê profissional na Globo, e hoje mora na Flórida, nos Estados Unidos, desenvolveu um método de treino com base no Muay Thai, adaptado para rotinas agitadas

Os exercícios são mais intensos e rápidos: "Durante meu tempo na Globo, eu percebi que, apesar da rotina agitada, algumas atrizes têm um tempo de intervalo entre as gravações. E esse curto período poderia ser a oportunidade para elas se dedicarem aos exercícios", conta.

Treino de Bianca Bin: a atriz treina todos os dias da semana em casa: "A consequência é um corpo mais saudável e com melhor condicionamento físico", explica Senna

O método leva o nome de "Lapidação 360" e consiste em reproduzir os movimentos passados em aulas gravadas para cada dia da semana, de segunda a sexta-feira, durante quatro semanas

Os exercícios são diferentes para cada treino e tem duração de 20 a 30 minutos: "É um treinamento curto de alta intensidade, que ajuda a secar sem causar aumento da musculatura, mas deixando os músculos tonificados"

O dia começa com um aquecimento rápido e, em seguida, ela realiza alguns exercícios de Muay Thai, que incluem movimentos de jab (soco rápido) livres ou segurando halteres

As atividades ainda combinam com joelhadas e chutes no ar, saltos e abdominais

Por fim, Bianca faz um alongamento de 10 minutos esticando braços e inferiores de coxas.