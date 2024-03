Paulina e Brenda planejam armação para separar casal em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Paulina (Lucy Ramos) e Brenda (Alexandra Richter) planejam armação para separar Tom (Renato Góes) e Vênus (Nathalia Dill).

As duas, que já foram responsáveis por acabar com o relacionamento do casal no passado, arquitetam um novo plano agora que eles voltaram a namorar. "Não é melhor a gente armar um novo flagrante? Assim a Vênus vai ter certeza que o Tom vai ser sempre infiel", sugere a ex-mulher de Tom.

Brenda pede que Paulina se mantenha mais calma. "Você precisa ser menos ansiosa, calma! Está sempre agitada.Você parou realmente com aqueles remédios pra emagrecer? Você ficava assim quando tomava aquelas coisas, agressiva, nervosa, depois ainda se enchia de calmantes", diz a sogra.

Depois disso, a esposa de Ramón (Jayme Periard) sugere que Paulina se mude com os filhos para a casa de Tom. "E nesse tempo você tenta uma reaproximação...", planeja a malvada.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.