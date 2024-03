'O sentimento é de nojo', diz mulher apalpada em elevador no CE

Vítima de importunação sexual dentro de um elevador comercial em Fortaleza, a nutricionista Larissa Duarte Aguiar, 25, diz que ainda se sente abalada pela situação. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver um homem "apalpando" as nádegas da nutricionista.

A polícia investiga Israel Leal Bandeira Neto, que atuava como consultor financeiro — ele foi demitido pela empresa para a qual prestava serviços (leia mais abaixo).

"Eu quero representar muitas mulheres que passam por isso e não tem coragem de denunciar. Não vou deixar o meu caso cair na impunidade", disse Larissa, a Universa.

O sentimento é de nojo. E muita pena da esposa dele, da filha e da família.

Larissa Duarte Aguiar

A reportagem fez contato com a defesa do suspeito, que não se manifestou até a publicação da reportagem. Bandeira Neto ainda não se apresentou à polícia, mas espera-se que ele deponha amanhã.

O que aconteceu

A nutricionista conta que chamou o elevador ainda no térreo do edifício, e que, na sequência, o suspeito entrou junto com ela no equipamento. Ela acionou o botão para o subsolo, onde estava o carro dela — o suspeito não apertou nenhum.

Quando o elevador abriu a porta, ele apalpou a minha nádega e correu para fechar a porta do elevador e fugir. Eu achei que estava num lugar seguro

Larissa

Na hora passa um mix de sentimentos pela cabeça. No primeiro momento fiquei imóvel sem acreditar. Chutei o elevador querendo fazer justiça com as próprias mãos. Tive raiva e tristeza. Chorei e pedi socorro

Larissa

A nutricionista Larissa Duarte Aguiar, 25 Imagem: Arquivo Pessoal

Entenda o caso

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas ganhou repercussão apenas nesta semana. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que saía do elevador. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.

Após o ato, a vítima diz: "Você está louco?" para o homem, que vai para outra garagem e foge. A mulher começa a pedir ajuda para os funcionários do prédio comercial, segundo um dos advogados da vítima, Raphael Bandeira.

A Polícia investiga o caso como importunação sexual e já está na fase final do inquérito. As investigações são feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher.

A vítima pretende pedir indenização por danos morais. O advogado explica que, além da situação vexatória à qual sua cliente foi exposta, ainda mais após a divulgação massiva do vídeo, a intenção é ressaltar o "viés pedagógico" do processo: um homem com acesso a educação e a uma boa condição de vida também comete atos criminosos contra mulheres, argumenta Bandeira.

Suspeito demitido

A demissão de Bandeira Neto foi anunciada pela M7 investimentos, associada da XP, por meio de nota nas redes sociais. O homem era um dos agentes autônomos de investimentos.

A empresa também disse repudiar qualquer ato de violência, abuso ou importunação. A M7 afirmou que a decisão foi tomada logo após terem conhecimento do episódio.