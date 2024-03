Nicole Kidman sensualiza de cinta-liga e lingerie para capa de revista

Nicole Kidman, 56, esbanjou beleza em novas imagens feitas para uma revista americana.

O que aconteceu

A atriz apareceu em novas fotos nesta terça-feira (19), como capa da The Impact Issue da revista Elle dos Estados Unidos deste mês. Na sessão de fotos para o veículo, ela varia entre looks com peças íntimas e roupas de grife. Entre eles, ela usa um conjunto de lingerie preta com cinta-liga e meias 5/8 da marca Dolce Gabanna, com valor de R$ 7.000. "Adorei enfeitar sua capa", escreveu na legenda.

Em uma segunda foto, ela usa o mesmo visual, enquanto deita sobre um espelho e empina o bumbum. Em outras imagens, Kidman usa sobre as roupas íntimas um blazer da mesma grife avaliado em R$ 25 mil. Nicole usa alguns modelos de relógio de pulso da marca Omega, a qual é embaixadora. O acessório tem valor médio de R$ 42 mil.